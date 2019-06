ФАРА, ден първи: Малко повече агенции, същият брой заявки

КАТЕГОРИЯ: FILM



ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА

СТОКИ



Колбасите на село Житница

Рекламодател: деликатес Житница

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia



С баба на кафе

Рекламодател: Якобс Дау Егбертс България

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia



Шамарът

Рекламодател: ИКЕА България

Агенция: The Smarts



ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА



УСЛУГИ



Добри заеми, добри приятели.

Рекламодател: Изи Кредит

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia



efbet Specials (серия от 3)

Рекламодател: efbet

Агенция: DNA



EVN Благодаря ти, че ме има

Рекламодател: EVN България

Агенция: guts&brainsDDB



Креативно използване на съществуваща реклама

Рекламодател: Банка ДСК

Агенция: Noble Graphics



LIDL - Малки рецепти за големи готвачи

Рекламодател: LIDL България

Агенция: guts&brainsDDB



OLX - Спомени (серия от 3)

Рекламодател: OLX

Агенция: guts&brainsDDB



Superhosting – Направи си сайт (серия от 3)

Рекламодател: Superhosting.BG

Агенция: guts&brainsDDB



Теленор - In-between moments (серия от 7)

Рекламодател: Теленор

Агенция: guts&brainsDDB & Tribal Worldwidе София



ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА



СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА



SIFF – Правете кино, а не война

Рекламодател: Международен София Филм Фест

Агенция: guts&brainsDDB



ДРУГИ ФИЛМОВИ ФОРМАТИ



Jameson Shared Cities

Рекламодател: Перно Рикар България

Агенция: All Channels Advertising



За всички, които си нямат село

Рекламодател: Ростар БГ ООД

Агенция: Nitram



Canon Endless Toys 360

Рекламодател: Canon Central and Eastern Europe

Агенция: NEXT-DC



Летни моменти

Рекламодател: ИКЕА България

Агенция: The Smarts



Мрънкачи vs. Предприемачи

Рекламодател: Перно Рикар

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia



Rowenta "Роботохолици"

Рекламодател: Groupe SEB

Агенция: guts&brainsDDB



Стопаджия

Рекламодател: Порше БГ

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia



#STOP HATE, Онлайн видео

Рекламодател: Фондация GLAS

Агенция: reforma•



КАТЕГОРИЯ: AUDIO



ДРУГИ АУДИОФОРМИ НА РЕКЛАМА



Spice Boys

Рекламодател: Авенди – ООД

Агенция: Nitram

КАТЕГОРИЯ: PRINT



Грижа за твоя Volkswagen

Рекламодател: Порше БГ

Агенция: Tribal Worldwide София



Jameson – Място за литература в киното

Рекламодател: Перно Рикар

Агенция: All Channels Advertising



Еволюция

Рекламодател: Порше БГ

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia



Effie – Не точно приказки (серия от 3)

Рекламодател: БАКА

Агенция: All Channels Advertising



Менторите IV – Среден пръст

Рекламодател: Нов Български Университет

Агенция: NRG Brands



Свежите Суперпринтове

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics



Селски жълти павета

Рекламодател: Ростар БГ ООД

Агенция: Nitram



Те се завръщат

Рекламодател: Тук–Там

Агенция: McCann Sofia



КАТЕГОРИЯ: DIGITAL



УЕБСАЙТОВЕ И МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ



Летни моменти уебсайт

Рекламодател: ИКЕА България

Агенция: The Smarts



Сайт "Денят на бащата"

Рекламодател: Агитпроп, БНТ

Агенция: Tribal Worldwide София



Теленор - Коледни картички

Рекламодател: Теленор

Агенция: guts&brainsDDB



The Focus

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: NEXT-DC



ОНЛАЙН РЕКЛАМА



dextro blind date

Рекламодател: Dextrophobia

Агенция: proof.



СОЦИАЛНИ МЕДИИ



Банкси

Рекламодател: ИКЕА България

Агенция: The Smarts



Графа

Рекламодател: ИКЕА България

Агенция: The Smarts



PutinUmbrella

Рекламодател: ИКЕА България

Агенция: The Smarts



rate love over hate

Рекламодател: Skaptobara

Агенция: proof.



РрррРРР

Рекламодател: ИКЕА България

Агенция: The Smarts



Spice Boys

Рекламодател: Авенди - ООД

Агенция: Nitram



Топло приятелство

Рекламодател: TESY Bulgaria

Агенция: Noble Graphics



КАТЕГОРИЯ: CRAFT

FILM CRAFT



efbet EPIC

Рекламодател: efbet

Агенция: DNA



efbet Specials (серия от 3)

Рекламодател: efbet

Агенция: DNA



LIDL – Малки рецепти за големи готвачи

Рекламодател: LIDL България

Агенция: guts&brainsDDB



OLX - Спомени (серия от 3)

Рекламодател: OLX

Агенция: guts&brainsDDB



SIFF - Правете кино, а не война

Рекламодател: Meждународен София Филм Фест

Агенция: guts&brainsDDB



Теленор - In-between moments - серия от 7

Рекламодател: Теленор

Агенция: guts&brainsDDB & Tribal Worldwidе София



ART DIRECTION



Всичко се случва #заедно

Рекламодател: Фондация "Пловдив 2019 - Европейска столица на културата"

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia



Еволюция

Рекламодател: Порше БГ

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia



Praktika тефтер

Рекламодател: Praktika by The Smarts

Агенция: The Smarts



Свежите Супертипажи

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics



COPY CRAFT



Въображение

Рекламодател: Sofia Ring Mall

Агенция: HutsJWT Sofia



За всички, които си нямат село

Рекламодател: Ростар БГ ООД

Агенция: Nitram



МЕТРО. Имаме го – слоган

Рекламодател: МЕТРО Кеш енд Кери

Агенция: DNA



О, да! - от Decathlon

Рекламодател: Decathlon България

Агенция: All Channels Advertising



OLX - Спомени (серия от 3)

Рекламодател: OLX

Агенция: guts&brainsDDB



Rowenta "Роботохолици"

Рекламодател: Groupe SEB

Агенция: guts&brainsDDB



С баба на кафе

Рекламодател: Якобс Дау Егбертс България

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia



Селски жълти павета

Рекламодател: Ростар БГ ООД

Агенция: Nitram



слоган "Денят на бащата"

Рекламодател: Агитпроп и БНТ

Агенция: Tribal Worldwide София



Теленор - In-between moments (серия от 7)

Рекламодател: Теленор

Агенция: guts&brainsDDB & Tribal Worldwidе София



Указателни табели

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics



DIGITAL CRAFT



The Focus

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: NEXT-DC



Теленор – Safenet

Рекламодател: Теленор

Агенция: guts&brainsDDB



КАТЕГОРИЯ: IDENTITY



БРАНД ИДЕНТИЧНОСТ



Изграждане идентичност на нова търговска марка Delishu

Рекламодател: Сини Трейд ООД

Агенция: Enthusiasm



Идентичност на Фолклорен център Чавдар

Рекламодател: Община Чавдар

Агенция: FULLMASTERS



Лого на La Bottega

Рекламодател: La Bottega

Агенция: McCann Sofia



Nomad

Рекламодател: Стрийт фууд България ЕООД

Агенция: Enthusiasm



Свежата Супермарка

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics



Superheroes

Рекламодател: Фондация Америка за България

Агенция: Tribal Worldwide София



PACKAGING DESIGN



Brieffreund

Рекламодател: BRIEFFREUND-TEE E.K.

Агенция: A Team



Серия опаковки, сирене от кашу Delishu

Рекламодател: Сини Трейд ООД

Агенция: Enthusiasm



Open your wild

Рекламодател: Chucky's

Агенция: Garlic



Посяваме, отглеждаме, жънем доброто тук

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: Nitram



КАТЕГОРИЯ: BRAND ACTIVATION



AMBIENT



SOS Rivers - Изчезващият воблер

Рекламодател: WWF

Агенция: GRAFFITI BBDO / BBDO GROUP



The Signal

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: NEXT-DC



Указателни табели

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics



КАТЕГОРИЯ: КРЕАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕДИА

КРЕАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ФОРМАТИ



Перфектно капучино, страница след страница

Рекламодател: TESY Bulgaria

Агенция: Noble Graphics



Skip the Rain

Рекламодател: Министерство на туризма

Агенция: McCann Sofia



Суперселска дистрибуция

Рекламодател: Ростар БГ ООД

Агенция: Nitram



БРАНДИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ В МЕДИИТЕ



Нова Бразилия ФЕРМАТА

Рекламодател: Якобс Дау Егбертс БГ ЕООД

Агенция: Havas Worldwide Sofia