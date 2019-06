guts&brainsDDB отново стана рекламна агенция на годината

Второто място в конкурса зае агенцията Nitram, а след нея се нареди агенцията Noble Graphics.



В юбилейното 20-о издание на творческия рекламен фестивал ФАРА за втора поредна година най-престижното отличие "Агенция на годината" спечели guts&brainsDDB. От създаването на конкурса това е шестото признание за агенцията, което я прави и най-награждаваната компания в историята на ФАРА.guts&brainsDDB подадоха и най-много заявки в конкурса – общо 51 самостоятелни и още 3 в партньорство с Tribal Worldwide Sofia, агенция чaст от комуникационната група около DDB.Само на 1.5 точки разлика второто място в конкурса зае агенцията Nitram, която оперира на българския пазар от средата на 2015 г. Агенцията Noble Graphics се класира на трето място. Рекламодател на годината в най-големия творчески конкурс в България стана "Ростар БГ", които си партнират с Nitram за кампаниите на продуктите им "Гурменица" и Deutsche Markenbutter.По случай юбилейното издание на ФАРА, организаторите от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) за първи път въведоха специална категория The best of the first 20, в която агенциите подаваха свои кампании, изготвени през последните 20 години в подкатегории "Принт" и "Тв реклама". Повечето от заявките в новата категория обаче бяха проекти от последните 10 години.Индустрията се обедини около мнението, че тази година ФАРА се отваря към повече агенции на пазара, броят на участниците в конкурса се увеличава, което води до представянето на повече качествени кампании. Факт е, че в сравнение с последните поне три години в това издание на фестивала се включиха най-много агенции. Увеличението в сравнение с 2018 г. обаче е с едва две агенции до 32. Броят на подадените заявки пък остана непроменен – общо 324.Според Мартин Димитров, основател и творчески директор на Nitram, повече агенции имат добри кампании, което говори за колективен прогрес. "Винаги ме е тревожило, че битката е само между две агенции, а сега има поне 7-8, които се представиха на високо ниво", коментира той по време на традиционната сесия за въпроси и отговори, част от фестивалната програма.На въпроса какво липсваше цялостно на заявките тази година, творческият директор на Saatchi&Saatchi, Петър Кесерджиев посочи, че броят на големите и съдържателни кампании е бил малък. "До известна степен ми липсваха чувството за хумор, смелостта и провокацията в кампаниите тази година", отговори също Марин Костов – Мъро, творчески директор на All Channels Communication.И тази година традиционно ФАРА се състоя в рамките на три дни, вторият от които беше изяло посветен на уъркшопи и лекции на международни специалисти. Разлика имаше в церемонията по награждаването на победителите, която беше разделена в два дни. Други големи промени в конкурса по-скоро нямаше, а цялостното усещане по време на трите дни беше по-скоро меланхолично. Вероятно това беше и причината сесията с въпроси и отговори да премине в идеи за промяна на конкурса и подобрение на представянето на агенциите.Едно от предложенията отново беше в посока промяна на подбора на журито, което към момента е съставено от специалисти от български агенции, членове на БАКА. Идеите на бранша бяха в посока включване на международни рекламисти сред членовете или на български професионалисти от други области, които да разширят погледа над заявките. Сред тях могат да бъдат режисьори, консултанти или независими рекламисти. Всички се обединиха около мнението, че разделянето на журито на групи от по максимум 7 човека спомага за качественото обсъждане и оценяване на заявките.Единодушие имаше и по отношение на дължината на подадените заявки във ФАРА. Към момента те могат да бъдат с продължителност до 8 минути, като членовете на журито и присъстващите предложиха времето да се намали двойно – до 4 минути, за да може кратко и ясно да се представи идеята зад кампанията.Поставен беше и въпросът за локацията на ФАРА и периода на провеждане. От четири години новият дом на фестивала е Пловдив, вместо Албена, а от 2017 г. той се провежда през юни. Идеите бяха събитието да се организира отново през септември, за да могат да участват и летните кампании на агенциите.