Международни организации подкрепиха разследващия журналист Росен Босев

#Bulgaria @RSF_inter appalled that journalist @CapitalBg Rossen Bossev’s @rbosev was sentenced in a #defamation case against the ex-chairman of the FSC S.Mavrodiev. State officials use the judiciary system as a tool for pressure against journalists and sets a dangerous precedent

— pauline ades-mevel (@paulinenoemi) May 31, 2019

European centre for press and the media freedom (

#Bulgaria: Investigative journalist @CapitalBg Rossen Bossev’s @rbosev, Board member of @AEJBulgaria, was sentenced to a fine of 1,000 BGN [500€] in a #defamation case. State officials use institutions as tools for pressure against journalists! #MapMF https://t.co/o725WY8WKO

— ECPMF (@ECPMF) May 30, 2019

АЕЖ-България първа осъди публично присъдата на един от своите членове (Росен Босев е член на Управителния съвет на организацията - бел.ред.), уведоми международните си партньори за случая и поиска от Европейската комисия да му обърне внимание в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка.

Международните журналистически организации "Репортери без граници" и "Европейски център за свобода на медиите и пресата" публикуваха позиции в подкрепа на разследващия журналист Росен Босев. Съдебният репортер на "Капитал" беше осъден да заплати глоба от 1000 лева в наказателно дело, заведено от бившия председател на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев. Причина са две негови изказвания в сутрешния блок на "Нова телевизия" от януари 2015г., с които той разяснява рекордните по размер глоби,: "Стоян Мавродиев използва КФН, за да репресира "Капитал" и "Дневник""Господин Мавродиев има отношение към схемата за пране на пари, по която подсъдим е Евелин Банев. Чрез свои действия той е улеснил изпирането на сума, придобита от наркотрафик." Съдебният състав, ръководен от Петя Крънчева, наложи глоба на журналиста, въпреки че не оспори фактите, съдържащи се в двете изказвания. Важен момент в развитието е фактът, че съдия Крънчева отказа да си направи отвод от делото, въпреки, че такъв беше поискан от защитата. Причината за поискания отвод е, че съдия Крънчева присъства в множество критични публикации на "Капитал" в периода 2010 - 2015 г., голямата част на които автор е Росен Босев.Според "Репортери без граници" присъдата създава опасен прецедент за разследващата журналистика в страна, която вече е с най-лошата свобода на медиите в Европейския съюз.Ръководителят на отдела на организацията за ЕС и Балканите Полин Адес-Мевел, коментира, че "макар размерът на глобата да е символичен, смятаме това решение за пречка за разследващата журналистика и вероятно ще създаде прецедент". Тя добавя, че е "под въпрос безпристрастността на съдия Петя Крънчева, която няколко пъти е била критикувана от Босев в публикации в "Капитал" и не си е направила самоотвод въпреки искането на защитата му."В съобщението се напомня още, че това не е първото дело за клевета срещу журналисти от "Капитал", но че досега не се е стигало до наказателно дело. И се припомня, че в индекса на организацията за свобода на медиите България заема треможното 111-то място от общо 180 държави.Европейският център за свобода на на медиите и пресата" (ECPMF) също категорично застана зад колегата ни Росен Босев и публикува на сайта си позицията на "Асоцицията на европейските журналисти - България" (АЕЖ) по казуса. " Български журналист бе глобен, след като се появи в телевизионно шоу", написа организацията, а в Twitter добави, че "държавните служители използват институциите като инструмент за натиск срещу журналисти."Казусът предизвика вниманието и на редица неправителствени организации, сред които фондациите "Конрад Аденауер" "Фридрих Науман" , които споделиха съобщението за присъдата му в сайтовете си и в социалните си канали. Солидарност с журналиста изразиха обществени личности и колеги журналисти, а подписката в негова подкрепа на сайта на "Капитал" продължава да расте, като до този момент под нея са се подписали 239 души.Росен Босев и неговият адвокат ще търсят справедливост пред Европейския съд за правата на човека в Страсбург.