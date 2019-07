Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (2 юли)

© Капитал

Рекламният пазар в България достигна 415 млн. лв. за 2018 г.

Българският рекламен пазар отбелязва двуцифрен ръст през 2018 г., а очакванията са инвестициите да продължават да се увеличават. Така нетните вложения за първи път достигат 415 млн. лв. през изминалата година, което е повишение от 12%. Това показва проучване, изготвено за втора поредна година от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА).

За поредна година на българския рекламен пазар доминира телевизията. Делът й от медийния микс е 58%, а нетните инвестиции през 2018 г. се равняват на 240 млн. лв., или с 9% повече спрямо 2017 г.

С повече от два пъти по-малък дял са дигиталните медии, които привличат 98 млн. лв., или близо 24% от медийния микс. Вложенията в тях нарастват с близо 30% на годишна база.

Директорът на "Радио София" Светослав Костов поема управлението на БНР

Съветът за електронни медии (СЕМ) избра генерален директор на Българското национално радио (БНР) още по време на първото гласуване. Той е Светослав Костов, директор на софийската програма на БНР - "Радио София".

Пред "Капитал" новият генерален директор на БНР Светослав Костов коментира, че в кратки срокове ще бъде готов да предложи състава на управителния съвет и се надява до две седмици той да бъде одобрен и да започнат да работят. Мандатът на стария управителен съвет, който работи с досегашния генерален директор Александър Велев, изтича на 8 юли.

Костов допълни, че има много идеи в концепциите на неговите конкуренти - Митко Димитров, Валерий Тодоров, Александър Велев и Даниела Манолова, които харесва, и планира да се срещне с тях, за да обсъдят дали биха могли да работят заедно.

Телевизионер до мозъка на костите

От средата на май бившият изпълнителен директор на bTV Павел Станчев е глaвeн изпълнитeлeн диpeĸтop нa нaй-глeдaнaтa ефирна частна тeлeвизия в Унгapия - ТV2. B нaчaлoтo нa 2018 г. Павел Станчев бe нaзнaчeн във фpeнcĸaтa ТF1 като главен изпълнителен директор дистрибуция. Преди да отиде в TF1, той беше глaвeн изпълнитeлeн диpeĸтop нa bТV Меdіа Grоuр, като в годините е заемал различни ръководни длъжности. На база дългогодишния си телевизионен опит в интервю пред "Капитал" Павел Станчев коментира развитието на българския медиен пазар, работата в унгарска частна телевизия, влиянието на технологиите върху бизнеса и тенденциите в сектора.

Как да слушам подкастите на "Капитал"

"Капитал" дава възможност за слушане на качествени бизнес истории. Подкастите под марката на "Капитал" ще стигат до вас, когато нямате възможност да четете - докато пътувате в колата или в метрото/трамвая, тичате в парка, готвите вкъщи или сте във фитнеса.

Първият вариант да слушате подкастите е да влезете в уебсайта на capital.bg и а потърсите секцията "Подкасти" в навигацията на началната страница, кликнете на нея и намерете статията с епизода, който искате да слушате. В самата статия има плейър, нужно е само да натиснете бутона "Play" и да проверите дали е включен звукът на вашето устройство.

Можете да потърсите подкастите на "Капитал" и в приложенията за стрийминг на музика и аудиосъдържание, като например - Apple Podcasts , Google Podcasts , Spotify и Soundcloud .

Влияе ли Google на политиката

Американският технологичен гигант Google повдигна за пореден път въпроси дали се опитва чрез алгоритмите си да влияе на политическия процес в САЩ. Този път проблемът за компанията дойде от видео на консервативния сайт за разследвания Project Veritas, който пусна клип, записан със скрита камера. В него участва Джен Дженай, директор отговорни иновации в компанията, която коментира, че макар да обича сенатора и кандидат за президент на САЩ през 2020 г. от Демократическата партия Елизабет Уорън, тя не е съгласна с мнението ѝ, че Google и другите технологични компании трябва да бъдат разделени. Причината е: "Всички тези по-малки компании няма да имат ресурсите, които имаме ние, а ще трябва да предотвратят следващата Тръмп ситуация."

Други изтекли вътрешни документи от разследването твърдят, че Google влияе на алгоритмите си така, че да пренасочва потребителите, които търсят консервативни мнения, към либерални такива.

Четиринадесет руски канала в YouTube разпространяват дезинформация

Четиринадесет канала в YouTube, подкрепени от Русия, разпространяват дезинформация, генерират милиарди гледания и милиони долари приходи от реклама. Спонсорираните канали и видеа обаче не са били обозначени, което противоречи на политиката на най-популярната стрийминг платформа, твърди агенцията, която е направила проучване по темата.

Каналите, сред които НТВ и "Русия-24", разпространявали фалшиви новини, вариращи от това, че американски политик е прикривал престъпна схема за продажба на човешки органи, до това, че има тежка икономическа криза в скандинавските страни. Въпреки това съдържание каналите са много гледани, а американски и европейски компании купуват реклами, които се излъчват заедно с такъв вид новини.

Рекламен бизнес

Havas придоби мажоритарен дял в агенцията Battery

Френската комуникационна група Havas придоби 51% от творческата рекламна агенция Battery, известна с работата си с компании за производство видеоигри и развлекателно съдържание като Netflix. Бизнес решението следва желанието на групата да се приспособи към променящите се навици на потребителите. Havas ще преименува базираната в Лос Анджелис агенция на Battery Annex и ще стане част от нетрадиционната рекламна агенция Annex, която се управлява от музиканти и артисти и има за цел да помага глобални брандове за позиционирането им и комуникацията през лидери на мнение, артисти и културни събития. Стойността на сделката не е оповестена от новите партньори, пише WSJ.

Да подскачаш с безжичните слушалки на Apple

С новата са рекламна кампания Apple отново представя история за това как един обикновен ден може да се превърне в зареждащо приключение чрез продуктите на бранда. В този случай компанията акцентира на безжичните си слушалки AirPod. В двуминутен клип зрителите се пренасят в мрачното ежедневие на изморен и демотивиран мъж, който обаче преоткрива лекотата на света под ритъма на музиката и всичко наоколо се превръща в трамплин на емоциите. Рекламата на име Bounce е заснета в Киев с режисьор Оскар Хъдсън, който е работил с редица музикални банди, сред които и Radiohead.

Чети наобратно

Испанският моден бранд Desigual се опитва да привлече вниманието на потребителите, с комуникация наобратно. Като част от новата си кампания, дело на базираната в Амстердам рекламна агенция We Are Pi, Desigual ще изписва логото си огледално на витрините на всичките физически магазини, етикети, в сайта на бранда, социалните мрежи и др. Кампанията, озаглавена Forwards Is Boring, първоначално ще се развие в социалните мрежи и през външна реклама, като включително рекламните съобщения ще бъдат изписани отзад напред, а потребителите ще могат да ги прочетат с предната камера на смартфоните си. Целта на испанския бранд е да накара потребителите да излязат от комфортната си зона, пише AdAge.

