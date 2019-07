Ерата на онлайн списанията

"Спазваме много стриктно границата между редакционно съдържание и брандирано съдържание."

Стефани Фрийд е вицепрезидент "Mаркетинг, разработки и анализи" в Condé Nast. Екипът й участва активно в развитието на компанията, като подпомага редакционната стратегия и разрастването на аудиторията на изданията чрез анализиране на данни и проучвания с цел достигане на повече потребителите чрез нови онлайн формати, както и привличане на повече рекламодатели. Паралелно Фрийд заема позицията зам.-председател на браншовата организация IAB Research Council.



Стефани Фрийд става част от Condé Nast през 2016 г., като преди това работи в Discovery Communications, където е била вицепрезидент "Дигитални маркетингови произведения". В кариерата си Фрийд е заемала управленски позиции във VEVO, NBCUniversal и др. Завършила е MBA в Columbia Business School.

Сега фокус на медиите е публикуването на ексклузивно онлайн съдържание под формата на видео или седмични бюлетини и предлагането на нови продукти в допълнение на печатните издания. Затова според Стефани Фрийд, вицепрезидент "Mаркетинг, разработки и анализи" в Condé Nas

Фрийд беше лектор на тазгодишното издание на технологичната конференция DigitalK, организирана от "Капитал" и фондовете LAUNCHub Ventures и NEVEQ.

Потребителите се преместиха онлайн още преди рекламодателите и започнаха да взаимодействат с брандовете по различни начини. Aудиторията онлайн е различна от тази на печатните издания. Рано навлязохме в интернет, което за нас не е просто да публикуваме печатните издания онлайн. Имаме специфични дигитални бизнес издания, създаваме съдържание специално за онлайн. При Vogue например 50% от съдържанието от списанието се публикува онлайн, защото аудиториите са различни. Дори тези 50%, които публикуваме, ги адаптираме - намаляваме обема, добавяме повече ключови думи, за да подпомогнем търсенето, и др. Имаме екипи, които създават съдържание само за онлайн.

Имаме paywall на три бранда в САЩ - Wired, The New Yorker и Vanity Fair. Той върши работа за някои издания само, за Vogue например има доста по-интересни възможности за монетизиране. Направихме двуседмичен нюзлетър, насочен към бизнеса, който планираме да монетизираме. В САЩ потребителите имат достъп до behind the scenes видеа от модни ревюта или до съдържание от Ана Уинтър (главен редактор на Vogue – бел. ред.) Това са по-работещи варианти, отколкото просто да сложим paywall.

Имаме, от една страна, поток на приходи от рекламодателите, а от друга, от потребителите. Създаваме и специфичнo съдържание само за платени наши абонати. Развиваме кутията за козметика

, за която хората могат да се абонират да получават всеки месец. Продуктите са избрани от редакторите ни, а потребителите ни вярват на експертизата им и са склонни да плащат за това.

Онлайн абонатите ни се увеличават, а принт абонатите ни намаляват. Например при The New Yorker абонатите значително се увеличиха дигитално и очакваме това да продължава. Когато се абонират за онлайн изданието, се абонират и за принт версията. При Vogue, както и при The New Yorker печатните издания имат и колекционерска стойност.

Glamour беше бранд, при който печатната и дигиталната аудитория бяха почти еднакви. Решихме, че предвид посоката на развитие на бранда, с повече развлекателни новини, дигиталният формат позволява повече развитие. Това беше много успешен ход, защото аудиторията нарасна. При печатно и онлайн издание трябва да има причини да имаш екипи, които да работят във всяка от двете посоки. В случая на Glamour спряхме да виждаме добавена стойност от печатното издание и решихме да насочим ресурса към подобряване на дигиталното съдържание и преживяване на потребителите.

Това е добър ход, когато бизнесът във всяка страна поотделно не е достатъчно голям, за да се издържа сам. Решението е да споделят част от съдържанието. В модата например няма нужда екип от всяка страна да ходи да снима модни ревюта, коментарите и историите към тях също са курирани от международен екип. Мащабът на аудиторията до голяма степен определя и ресурсите, които се инвестират.

Имаме много брандирано съдържание. Работим с рекламодателите по създаване на съдържание, което е интересно за потребителите ни, но отделно от редакторския ни екип. Брандовете са включени по органичен начин в изданията.

Визуализацията на съдържанието е също много важна. Например за някои истории в Wired, GQ, Glamour използваме много инфографики, които правят съдържанието по-интересно и изпъкващо. Имаме много нови формати, според платформите, в които се позиционираме. Например Snapchat изисква напълно различни активи, за да се приспособи съдържанието за тази платформа. Във Facebook правим повече раздвижено съдържание като gif-ове, за да паснем на останалите публикации в платформата и да е максимално органично.

Произвеждаме го вътрешно в компанията. Спазваме много стриктно границата между редакционно съдържание и брандирано съдържание. Не искаме екипите ни да са повлияни от приходите на компанията. Имаме вътрешна агенция в Condé Nast, която се казва CNX, където създаваме брандирано съдържание за нашите издания, но и за рекламодатели, които не са задължително в Condé Nast. Oсновна част от брандираното съдържание е видео.

Американската медийна група Condé Nast тази година празнува юбилей 110 години от създаването й. За повече от един век корпорацията преминава през поредица от трансформации, като може би най-голямата от тях се случва в ерата на дигитализацията. Издателят на Vogue, GQ, Wired, Glamour и още 14 други списания променя стратегията си за монетизация и търси нови начини за увеличаване на аудиторията, дори това да означава да спре от продажба някои списания в САЩ като Glamour и TeenVogue.

Интервюто взе Сирма Пенкова