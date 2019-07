Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (16 юли)

© Капитал

През последната седмица посланията и визиите на кампанията "Направи го сега" на Движението за национална кауза (ДНК) обиколиха интернет пространството. Слогани като "Майка ти ще се зарадва повече на внуче, отколкото на нов тиган", "Чашка С без силикон" и др. предизвикаха смесени реакции.



Тази година кампанията за насърчаване на раждаемостта на ДНК започна през март с три клипа, които се излъчват в ефира на bTV Мedia Group – медиен партньор на инициативата.



Повече за кампанията и за подобни международни инициативи може да прочетете тук>> Таргет аудиторията на инициативата за първа година са хора между 20 и 35 години. От ДНК посочват, че кампанията е спонсорирана изцяло с частни средства, като голяма част от тях са осигурени от Андрей Арнаудов и Иван Христов, а останалите са събрани с помощта на успешни българи, които застават зад инициативата.

Фотограф: ДНК

Първо решение на Кошлуков - да назначи конкурента си Сашо Йовков за директор спорт



Фотограф: Юлия Лазарова

Първото управленско решение на новоизбрания генерален директор на БНТ Емил Кошлуков бе да внесе за разглеждане от управителния съвет на телевизията предложение за създаване на дирекция "Спорт". За неин директор той предлага Сашо Йовков, който беше негов основен конкурент в току-що приключилия конкурс за генерален директор на обществената телевизия.

В досегашната структура на БНТ спортните журналисти и специалисти са обособени в продуцентски център "Спорт", който е част от дирекция "Информация" и се ръководи от главен продуцент. В момента това е Витомир Саръиванов. Сашо Йовков е спортен редактор в тази структура.

КЗК разследва "А1 България" заради спортни канали

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се е самосезирала по отношение на сигнали за нелоялна конкуренция и търговски практики от страна на телекома и доставчик на телевизия "А1 България". КЗК обяви отварянето на производството в началото на седмицата, но без никакви детайли. Те се появиха едва в четвъртък.

Според регулатора е възможно "А1 България" да е злоупотребила с позицията си на пазара и да е заблудила клиенти чрез пакетите си за допълнителни ексклузивни програми, по които се излъчват спортни първенства. Конкретно става дума за футболни такива. От "А1 България" коментираха пред "Капитал", че все още се запознават с откритото производство и към този момент нямат становище.

"Кока-Кола ХБК" спира да продава Lavazza само две години след като взе марката

Групата "Кока-Кола Хеленик ботълинг къмпани" и Lavazza обявиха, че преустановяват сътрудничеството си на всички пазари, на които си партнират, включително и българския. Договори за дистрибуция между Lavazza и "Кока-Кола ХБК" има още в Гърция, Швейцария и Унгария. В официалното съобщение не се посочват причините за това решение. Раздялата за България ще стане от 15 септември.

Видимо е, че партньорството за България продължи под три години. Според източници от пазара тук "Кока-Кола" не е успяла да задържи през договор клиентите заведения, така продажбите на Lavazza са намалели и за компанията продуктът не е бил печеливш. Затова почти сигурно Lavazza ще се завърне към многогодишния си дистрибутор - фирма "Софсток" на Мирослав Печев.

Защо обновяването на СЕМ с нов член няма да донесе нужната промяна

Мандатът на един от членовете на Съвета за електронни медии (СЕМ) - Иво Атанасов, изтича на 17 юли и комисията трябва да обнови състава си с ново попълнение. Процедурата вече беше задвижена. Кандидатурите са само две: Ия Петкова-Гурбалова е кандидатът на БСП, а Галина Георгиева е предложена от председателя на Комисията по култура и медии Вежди Рашидов (ГЕРБ).

Основните забележки към кандидатурите са, че и двете са неразпознаваеми в медийния сектор и не се ползват с публична популярност и авторитет в медиите. Нещо повече - не са работили в медия, което би означавало, че имат чувствителност към основните проблеми в сектора.

United Partners спечели награда в международния конкурс IPRA Golden World Awards 2019

Агенция United Partners е единствената българска компания с награда от международния конкурс IPRA Golden World Awards 2019, който отличава най-добрите комуникационни кампании на глобално ниво. Компанията беше наградена в категория Community Engagement за изграждане на работодателска марка на Paysafe Group през кампанията Crack the Code. Escape the Room. Инициативата беше осъществена съвместно с компанията за пъзел стаи (escape rooms) Dextrophobia room. В рамките на кампанията близо 300 софтуерни специалисти преминаха през различни IT отборни зaгадки и предизвикателства в специално създадената пъзел стая Тhе Lоѕt Ві.

Дигитален бизнес

Скандалът с Cambridge Analytica вероятно ще донесе на Facebook рекордна глоба от 5 млрд. долара



Фотограф: Dado Ruvic

Американските регулаторни власти са одобрили рекордна глоба от 5 млрд. долара за Facebook в рамките на разследването, което започна след теча на лични данни от мрежата. Федералната търговска комисия (FTC) започна разследването през март 2018 г., след като стана ясно, че политическата консултантска фирма Cambridge Analytica неправомерно е получила достъп до данните на 87 млн. потребители на Facebook.

Според WSJ решението е взето миналата седмица с 3 на 2 гласа в полза на санкцията - републиканските представители в комисията са гласували "за", а демократите - "против" глобата. Глобата трябва да бъде потвърдена от Министерството на правосъдието и ако това стане, ще бъде най-голямата глоба, налагана от Федералната търговска комисия на технологична компания.

Медиен бизнес

AT&T съкращава хора от екипа за продажба на рекламно време в Warner Media

След сделката между щатския AT&T и медийната компания Time Warner телеком гигантът предприе промени в редиците на Warner Media, като започна от отдела за продажба на рекламно време. Около 20 души от екипа са съкратени, като сред тях има и дългогодишни старши специалисти, пише WSJ. AT&T има амбиции да увеличи приходите от реклама в компанията, насочвайки вниманието си към рекламното звено Xandr, което създаде миналата година с цел да предлага висококачествено рекламно съдържание в телевизионните мрежи и дигиталните платформи на Warner Media.

Рекламен бизнес

WPP продава мажоритарен дял от Kantar

Най-голямата комуникационна група WPP сключи сделка за продажбата на 60% от анализаторската компания Kantar на частната инвестиционна компания Bain Capital. Сделката оценява бизнеса на Kantar на 4 млрд. долара, като с продажбата WPP цели да намали дълга си и да изплати 1.2 млрд. долара на акционерите в компанията. Конкурентите на Bain Capital в преговорите за бизнеса са били Apollo Global Management, Platinum Equity и Vista Equity Partners, пише AdAge.

WPP се опитва да адаптира мрежата си от повече от 100 агенции към новата рекламна реалност, в която клиентите пренасочват повече от бюджетите си към онлайн реклама за сметка на телевизионната и външната реклама, в които WPP е традиционно силна. В същото време интернет гигантите Facebook и Amazon пък работят директно с брандовете, без да минават през агенции посредници.

Лейди Гага лансира козметичен бранд в партньорство с Amazon

Американската поп певица и носителка на "Оскар" Лейди Гага пуска собствена марка козметика Haus Laboratories, която ще се продава ексклузивно в Amazon. Партньорството, от една страна, ще помогне на новия бранд в конкуренцията с редица козметични продукти на популярни личности, а от друга - се очаква да засили рекламните и продуктови продажби на Amazon. Това е първото подобно партньорство на американския ритейл гигант, при който продуктите за здраве и лична грижа представляват 7% от стоките в платформата.

