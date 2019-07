Студио Enthusiasm става част от групата на The Smarts

(отляво на дясно) Радослав Бимбалов, съосновател на The Smarts, Александър Христов, съоновател на "Параграф 42", Гергана Иванова, съосновател на The Smarts и Велина Мавродинова, основател на Enthusiasm.

© The Smarts

Българската независима рекламна агенция The Smarts разширява портфолиото си от агенции с едно от най-големите брандинг студиа в България Enthusiasm. Двете компании ще си партнират в посока предлагане на по-широк спектър от комуникационни услуги и имат обща амбиция да работят с клиенти на чужди пазари. Към момента това е единствената комуникационна група в България с отделно брандинг студио в портфолиото си.Студио Enthusiasm е създадено преди повече от 14 години от Велина Мавродинова, която продължава да бъде творчески директор и основен двигател на бизнеса. През годините компанията е изградила над 100 бранд идентичности в различни сектори, зад които освен лого и опаковка стои и цялостна стратегия за развитие на марките. Сред клиентите на Enthusiasm през годините са Casavino, Coppa Maga, "Вита", "Верея", "Тандем", Harmonica и др. "Студиото създава марки от самото начало дори когато те все още нямат име, което е най-трудната част от работата ни. Марките изискват дългосрочна стратегия", коментира Велина Мавродинова по време на събитието за обявяване на новото партньорство.Като част от The Smarts брандинг студиото ще разполага с експертизата и ресурсите на групата, а останалите агенции от своя страна ще разширят познанията и възможностите си в областта на брандинга. Към момента Enthusiasm остава като самостоятелно юридическо лице, собственост на Велина Мавродинова.По думите на Радослав Бимбалов, съосновател на The Smarts, партньорството ще помогне на Enthusiasm да стане по-стабилна агенция, да достигне до повече клиенти и да ускори развитието си. "Искаме да изградим устойчив бизнес, като за целта ще обединим експертизите си, а екипът ни ще подкрепя студиото в организирането на проекти и извеждането им до край", каза пред "Капитал" Гергана Иванова, другият съосновател на The Smarts.Екипът на Enthusiasm към момента се състои от общо 5 човека, които продължават да работят заедно, а всички те ще споделят един офис с екипа на The Smarts. "Бизнесът има голям потенциал за растеж и излизане на външни пазари", казва Мавродинова пред "Капитал". Гергана Иванова допълва, че именно през брандинга е възможно обслужването както на български компании, които се развиват на други пазари, така и на изцяло международни фирми.За последните две години това е втората нова агенция в портфолиото на The Smarts, които оперират на пазара от вече 11 години. В средата на 2017 г. групата основа PR агенцията "Параграф 42". В структурата са още продуцентската компания Shoot, както и основаната през 2015 г. медия агенция IQ media. Брандинг студиото Enthusiasm обаче е първата вече изградена и развита компания, която става част от групата.