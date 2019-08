Реклама по номадски

Според Фарис Якоб и Роузи Якоб, съоснователи на Genius Steals, рекламистите трябва да бъдат стимулирани да излизат в отпуска, защото свободното време вдъхновява, а пътуванията обогатяват.

Профил:



Преди основаването на Genius Steals Роузи Якоб ръководи стратегически екип за социалните медии в дигиталната агенция 360i, част от групата на Dentsu. Преди това е част от агенцията Saatchi&Saatchi New York. Работила е за брандове като Oreo, Coca-Cola, InterContinental Hotels и др. През годините тя е била жури на редица международни рекламни фестивали, както и е преподавала в Miami Ad School Brooklyn.



Дългогодишен опит в рекламната индустрия има и Фарис Якоб. Преди да се отдаде на номадския живот, той работи като главен технологичен стратег в McCann - Ню Йорк. Преди това е заемал позицията Chief innovation officer в MDC Partners. Той е автор на книгата Paid Attention: Innovative Advertising for a Digital World. Проектите му са печелили редица рекламни награди и е журирал в различни фестивали.

Вече шест години рекламистите Фарис Якоб и Роузи Якоб живеят номадски начин на живот. Той е от Великобритания, а тя от САЩ, но нито едно от двете места не е техен дом. Те обикалят света почти без багаж и работят върху рекламните стратегии на различни брандове или помагат на агенции да развият творческото си мислене. Работата им до голяма степен се базира на теорията им, че оригиналността е мит, а добрите проекти са резултат от трансформацията на вече съществуващи решения. Затова и наричат малката си номадска агенция Genius Steals.Кариерата на Фарис и Роузи Якоб минава през редица големи рекламни агенции, но желанието им да бъдат независими в работата си и да търсят вдъхновение по света ги насочва към консултантската професия. Така преди шест години заедно основават агенцията Genius Steals, с което започва и тяхното номадско приключение. През годините са живели в Индия, Австралия, Нова Зеландия, Южна Америка и др."Докато работихме в агенции, не харесвахме непременното използване на традиционни решения. Понякога се изисква тотално друг подход - обучение на екипа, промяна в ценообразуването, нова опаковка и т.н.", разказва Роузи Якоб.Именно в това се изразява консултантската им работа - да търсят стратегически решения на различни проблеми. Те поемат проекти както на рекламодатели, така и на рекламни агенции, а понякога работят и с двете страни, за да подобрят партньорството помежду им. В съвместната им работа Фарис набляга на разказването на истории и съединяването на всички идеи в една цялостна визия, а Роузи залага на спецификите и успява да адаптира проекта към конкретния бизнес.Сред клиентите им са Coca-Coca, Subway, Nestle, Iab Mexico, The Guardian, Ogilvy и др., като целта им е да не поемат дълги проекти, за да имат свободата да работят по различни казуси. "Най-дългият проект, по който сме работили, е половин година, но се стремим да отделяме максимум 3-4 седмици. Инвестираме всичките си ресурси и решаваме бързо проблема." Паралелно с консултантската работа те провеждат обучения, водят лекции на конференции, уъркшопи и др.Според основателите на Genius Steals ефективният творчески продукт често се базира на трансформирането на вече създадени идеи и прилагането им за различни казуси. "Хората искат да правят неща за първи път, но не знам колко ефективно е това в комуникациите. Не може да говориш с хората на език, който не познават, затова да бъдеш твърде оригинален е понякога негатив", казва Фарис Якоб. Цялостното копиране на дадена идея също не е работещо решение. Според Роузи добър тест за вложената креативност е дали, след като изпълниш идеята си, може спокойно да споделиш кой проект те е вдъхновил и как си го трансформирал.На въпроса с какви предизвикателства се сблъсква рекламната индустрия двамата са единодушни, че основен проблем е бизнес моделът на агенциите, при който получават заплащане на база инвестирано време. Равносметката е, че служителите са финансово поощрени да работят по-дълго. "Трябва да се оценява и заплаща на база експертизата и качеството на свършената работа, а не само за инвестирано време", казва Роузи Якоб.Заплащането се отразява и на голямото текучество на млади хора от рекламните агенции, които често заменят комуникациите за работа в технологични или консултантски компании. Според основателите на Genius Steals решение за задържането им е да инвестират в обучението им като добавена стойност за работата им. "Казвам на хората, че не мога да им дам много пари, но мога да им осигуря по-добра работа след 3-4 години, като ги обуча на полезни неща и станат ценен кадър за някой друг", обяснява Фарис. Компаниите обаче често отказват да инвестират именно заради опасението, че служителят ще напусне. "В такива случаи казвам - а представете си да не го обучите и той да остане", категорична е Роузи Якоб.Допълнителен стимул на работното място за задържане младите кадри в индустрията може да бъде и отделянето на бюджет за пътувания. От Genius Steals например всяко тримесечие плащат допълнителни пари за пътуване на членове на екипа им. Според Роузи мотиватор би било и условието служителите да имат неограничен брой дни отпуска. "Но не след това да им се стоварва толкова работа, че да не могат да си вземат и един ден, а напротив, да бъдат стимулирани да излизат отпуска, защото свободното време вдъхновява, а пътуванията обогатяват."Поощрение за работата си рекламистите получават и под формата на награди от фестивали. Често те са и причината да се избере дадена агенция пред друга за хората, които тепърва влизат в индустрията. Според Genius Steals обаче рекламните фестивали трябва да се възприемат повече като място, където рекламната общност се събира и споделя опит. "Награждаването само на творческа работа, без да се взима предвид ефективността на проектите, е безсмислено, защото в крайна сметка целим да спечелим пари на клиентите си. В същото време обаче по-голямата част от информацията за резултатите е конфиденциална и се получава парадокс", казва Фарис. Именно заради рекламен фестивал пътят на Роузи и Фарис Якоб мина и през България. Те участваха като лектори в най-големия творчески фестивал ФАРА и представиха тяхната формула как да бъдеш креативен в съвременния свят. Няколко дни след края на събитието те продължиха към следващата си дестинация – Румъния.Именно пътуванията са това, което най-силно вдъхновява основателите на Genius Steals в работата им. "Човек взима решения единствено на база информацията, с която разполага към конкретния момент. На колкото повече места отиде, колкото различни хора, начини на мислене и култури среща, толкова по-широк става мирогледът му, разполага с повече информация и може да взима по-добри решения", убедена е Роузи Якоб.Пътуванията за тях не означават на всяка цена посещения на нови държави по света. По думите на Фарис завръщането на вече познати места дава възможност да се опознаят в дълбочина. На въпроса коя е държавата, където не са били и най-много искат да отидат, те единодушно отговарят Япония.Номадският начин на живот обаче невинаги е толкова романтично безгрижен. "Липсва ни да сме част от общност, приятелите ни да се познават и да се събираме заедно. С някои от най-близките ни приятели се виждаме евентуално веднъж в годината", казват те. Изморителна е и постоянната организация в коя страна ще отидат, как ще се придвижат, къде ще отседнат и т.н. Затова често наричат планирането на пътуванията им втора работа. Въпреки това Фарис и Роузи Якоб продължават да избират хотела пред дома, споделените работни пространства пред офиса и малкия екип през голямата корпорация, като именно това подхранва страстта им към рекламата.*В разговора с Фарис Якоб и Роузи Якоб участва и Георги Гавазов, основател на the other half.