Instagram потребителите вече могат да сигнализират за фалшиви новини



Ако комуникационната индустрия в страната има мантра, то през последните години тя би била "българският рекламен пазар се трансформира". Секторът обаче по-скоро е в стагнация, а промяна (ако има такава) се случва изключително бавно. Агенциите са принудени да търсят нови източници на приходи и възможности да развиват творческия си продукт. В резултат на трудностите за разрастване в България и лесния достъп до международни компании агенциите се насочиха към клиенти и на чужди пазари, а някои от тях отвориха и свои търговски офиси извън страната. Разговаряхме с част от агенциите, които обслужват клиенти на чужди пазари, за да разберем каква е добавената стойност на работата им в чужбина и има ли разлика спрямо българските партньорства.Изнасянето на творчески решения и работата за международни клиенти освен допълнителни приходи носи на агенциите опит, опознаване на чужди пазари и адаптиране към различни рекламни стандарти и начини на работа. Затова и за някои компании обслужването на рекламодатели на чужди пазари е фокус за развитието им.Повече за работата на българските рекламни агенции може да прочетете тук Мениджмънтът на "Нова тв" обяви, че започва технологична модернизация с преминаване към излъчване в HD качество от началото на септември. "По-голяма част от програмата на "Нова тв" вече ще се гледа в HD качество. Радваме се, че промяната съвпада с един от най-силните телевизионни сезони, които предстои да предложим на нашата аудиторията", коментира изпълнителният директор на "Нова броудкастинг груп" Николай Андреев.Новината беше приета добре и от рекламната индустрия, чиито рекламни клипове страдаха от факта, че "Нова" не излъчва с HD качество. Ще спечелят и зрителите, които ще гледат предаванията и филмите с по-добра картина. А и вече приемниците в домакинствата са с високо качество, защото новите технологии са все по-достъпни.От компанията уточняват, че ще продължи да инвестира в технологичното обновление на телевизионните канали като част от дългосрочната стратегия за развитие на компанията.Instagram добави опция, чрез която потребителите имат възможност да съобщават за публикации, които според тях са неверни, стана ясно след изявление на представители на компанията от края на миналата седмица. Това се случва на фона на богатия опит на платформата с дезинформацията и фалшивите новини.Въпреки че публикуването на невярна информация не е забранено в нито една от социалните мрежи, собственост на Facebook, компанията се опитва да я ограничи чрез въвеждането на подобни функции, пише Reuters.За момента новата функцията е достъпна само за потребителите в САЩ. За сравнение - Facebook има 54 партньора, които следят за истинността на фактите и работят на 42 езика.Когато дадена публикация се докладва, тя не се изтрива автоматично, но популяризирането й се спира. Публикацията няма да се появява в раздела "explore" и в резултатите при търсене чрез хаштаг.Повече по темата четете тук В ерата на данните като най-ценен ресурс за интернет компаниите добрите новини невинаги са това, което изглеждат. През изминалата седмица стана ясно, че Google ще направи обновление на 360-градусовите изображения от улиците на България през услугата Google Street View. Известна преди всичко с удобството си за визуално ориентиране, както и някои нелепи кадри, заснети от движещата се кола на компанията, Google Street View има и скрити негативни страни. Чрез колите на компанията по целия свят се събират още повече данни за навиците на потребителите - или в случая дори и без те да са задължително потребители на услугите на Google.Отговорът на въпроса защо Google обновява изображенията от улиците на България е тривиален: защото повече от тях са стари. Така например някои от снимките от Лъвов мост в столицата са още от 2012 г., преди там да има метро, кръгово движение и цялостен ремонт. За жителите на града това може да е източник на носталгия, но основната насоченост на този тип услуги на Google е към туристите, които лесно може и да не разпознаят стария външен вид на моста и площада около него.Повече по темата четете тук Hoвoтo изoбpeтeниe нa Ѕnарсhаt - oчилaтa Ѕресtасlеѕ 3, ca oбopyдвaни c двe ĸaмepи. Te ca пpoeĸтиpaни тaĸa, чe дa пoзвoлят нa вceĸи пoтpeбитeл дa cъздaдe coбcтвeнo 3D видeocъдъpжaниe. Имат 4 миĸpoфoнa, зa дa yлaвят звyĸa пpи зacнeмaнe нa видeo, ĸaĸтo и c пaмeт oт 4GВ, зa дa ce cъxpaнявa гoтoвoтo cъдъpжaниe. Cпopeд ĸoмпaниятa тoвa пpocтpaнcтвo мoжe дa пoбepe oĸoлo 100 видea или 1200 cнимĸи, пpeди тe дa бъдaт пpexвъpлeни нa тeлeфoн.Двeтe НD ĸaмepи, мoнтиpaни нa вcяĸo oт cтъĸлaтa oт пpeднaтa cтpaнa на очилата, пoзвoлявaт нa пpитeжaтeля им дa зacнeмa видeo диpeĸтнo oт тoвa, ĸoeтo виждa пpeд ceбe cи. Πoтpeбитeлят мoжe дa пpиĸaчи видeoтo в пpилoжeниeтo Ѕnарсhаt и дa дoбaви 3D eфeĸти ĸъм нeгo диpeĸтнo oт cвoя cмapтфoн. Toзи мeтoд paбoти нa пpинципa нa ocтaнaлитe филтpи, ĸoитo пpeдлaгa пpилoжeниeтo.C oчилaтa мoгaт дa ce нaпpaвят и 3D cнимĸи ĸaĸтo и GІF aнимaции, пишe Тесhrаdаr. Kaĸтo пpeдишнaтa вepcия нa тexнoлoгиятa Ѕресtасlеѕ, и тaзи пoзвoлявa, aĸo пoтpeбитeлят нe иcĸa дa cпoдeля гoтoвoтo cъдъpжaниe в Ѕnарсhаt, дa гo eĸcпopтиpa.Аmаzоn обви, чe coфтyepът им зa paзпoзнaвaнe нa лицa мoжe дa oтĸpиe ĸoгa чoвeĸ ce cтpaxyвa, пишe Vanityfair. Rеkоgnіtіоn e eднa oт мнoгoтo oблaчни ycлyги нa Аmаzоn Wеb Ѕеrvісеѕ, дocтъпни зa paзpaбoтчици. Moжe дa ce изпoлзвa зa aнaлиз нa лицa или нacтpoeния, ĸaтo идeнтифициpa paзлични изpaжeния и paзчитa eмoциитe oт лицaтa нa xopaтa.Уcлyгaтa изпoлзвa изĸycтвeн интeлeĸт, зa дa ce "нayчи" oт пopeдицaтa oт дaнни, ĸoитo oбpaбoтвa.Texнoлoгичният гигaнт paзĸpи aĸтyaлизaции нa пpoгpaмaтa, ĸoитo вĸлючвaт пoдoбpявaнe нa тoчнocттa и фyнĸциoнaлнocттa нa нeйнитe фyнĸции зa aнaлиз нa лицa, ĸaтo идeнтифициpaнe нa пoл, eмoции и възpacт.От ĸoмпaниятa зaявявaт, чe: "C нoвaтa тexнoлoгия дoпълнитeлнo пoдoбpиxмe тoчнocттa пpи идeнтифициpaнeтo нa пoлa. B дoпълнeниe пoдoбpиxмe тoчнocттa зa oпpeдeляне нa eмoции (зa вcичĸи 7 eмoции: щacтлив, тъжeн, ядocaн, изнeнaдaн, oтвpaтeн, cпoĸoeн, oбъpĸaн), ĸaтo дoбaвиxмe и eмoциятa yплaшeн."Изcлeдoвaтeлитe нa изĸycтвeния интeлeĸт ca инвecтиpaли мнoгo pecypcи, зa дa oпитaт дa paзчитaт eмoциитe нa чoвeĸ, ĸaтo aнaлизиpaт нeгoвитe чepти нa лицeтo, движeниятa, глaca и дpyги. Други ĸoмпaнии, ĸoитo cъщo ce вĸлючвaт в тeзи дeйнocти, ca Місrоѕоft, Аffесtіvа и Каіrоѕ.Повече по темата четете тук CBS и Viacom постигнаха споразумение за сключването на сделка, която ще обедини отново медийната империя на магната Съмнър Редстоун. До сделката се стигна заради надеждата, че новата, по-голяма компания ще може да е по-конкурентна в медийната и развлекателната индустрия, доминирана от гиганти, съобщава Reuters.Това е третият опит за сливане на двете медийни групи и е значителна победа за Шари Редстоун, чийто баща изгради компаниите чрез поредица от сливания и след това ги раздели преди 13 години.Предишните преговори за сливане бяха неуспешни поради сблъсъци между ръководителите при разпределянето на най-високите работни позиции и относителната оценка на компаниите."Развълнувана съм да видя сливането на тези две страхотни компании – така те ще могат да осъзнаят невероятната сила на комбинираните си активи. Ще създадем мултиплатформена медийна организация от световна класа, която е добре позиционирана за растеж в бързо трансформираща се индустрия", коментира Шари Редстоун.Повече по темата четете в следващия брой на "Капитал"През новия есенен телевизионен сезон "Нов тв" инвестира в нов за българския пазар музикален формат - "Маскираният певец". В него известни българи ще приемат предизвикателството да живеят скрити зад маски в продължение на три месеца. Уникални, създадени специално за шоуто, костюми на животни и митични същества ще крият певците при всяка тяхна изява на сцената. Нито екипът на шоуто, нито дори приятелите и семействата на участниците ще знаят тяхната самоличност. Само дванайсет човека в цяла България ще знаят кои са те.Продуцент на шоуто е Магърдич Халваджиян и неговата продуцентска компания "Глобал филмс". Кой се крие зад маската? Чий е този глас, който чуваме? Кой участник ще успее да запази самоличността си в тайна до края и да спечели формата? Кога и как ще паднат маските?Риалити формата "Маскираният певец" (King of Mask Singer - оригинално заглавие - бел. ред.) тръгва от Азия, където набира голяма популярност, достигайки до ефира на много телевизии от Америка (Fox Chanel) до Европа. Германия е първата европейска държава, която излъчва формата и той се превръща в най-гледания в историята на телевизията Pro Sieben. България е втората страна в Европа, която ще го реализира. От следващата година шоуто ще се излъчва и от италинската телевизия Rai 1, както и от Британската ITV. Права за риалити формата притежават над 15 страни в по света. Излъчван е още в САЩ, Тайланд, Виетнам и Индонезия, като в САЩ привлича аудитория от 17.6 млн. зрители и постига истински рейтингов рекорд. Новият втори сезон на състезанието Fox подрежда в програмната си схема веднага след Super Bowl.Международният рекламен фестивал Golden Drum, който ще се проведе в средата на октомври в Порторож, удължи срока за подаване на кандидатури за участие в конкурсната част на събитието до 3 септември. Това означава, че агенциите имат повече време да кандидатстват в конкурса, включен в класацията на WARC.Ранната регистрация е до 13 август. Young Creatives имат възможност да участват в конкурса на тема "Словения, земя на чистите и здравословни води" до 10 септември.Тук може да видите пакетите за личните регистрация , а това е програмата на конгреса: https://goldendrum.com/program/thursday В рамките на два дни - 17-18 октомври, на сцените на Golden Drums ще се качат около 40 международни лектори, които ще говорят за решения, водещи до положителни промени в различни области и ще насочат фокуса вурху рекламата, която представя по-доброто от утрешния ден.Две телевизионни реклами - на автомобилната марка Volkswagen и на крема сиренето Philadelphia, станаха първите забранени във Великобритания заради това, че нарушават новите правила за ограничаване на стереотипизирането на половете. Агенцията за стандарти в рекламата в страната е забранила излъчването на двете реклами след оплаквания от обществеността, според които те представят вредни стереотипи за половете. В едната реклама двама млади бащи нескопосано се грижат за новородените си бебета, а в другата е изобразена жена, която стои на пейка заедно с бебешка количка.Новите правила, представени в началото на годината, забраняват изобразяването на мъже и жени, занимаващи се с дейности, които са се превърнали в стереотип за пола им. Целта е да не се ограничава начинът, по който хората виждат себе си, как другите ги възприемат и как взимат решенията в живота си.Рекламата на новия електромобил на Volkswagen eGolf представя поредица от сцени, сред които са мъж и жена в палатка на ръба на планинска скала, двама мъже астронавти, мъж параатлет и жена, която стои на пейка с бебешка количка. Текстът към нея гласи: "Когато се учим да се адаптираме, можем да постигнем всичко".Недоволните от рекламата твърдят, че тя показва как мъжете се занимават с приключенски дейности, докато за разлика от своите приятел катерач жената в палатката например била изобразена като "пасивна", тъй като е заспала. Другата жена с детската количка пък била изобразена в стереотипната грижовна роля.Според агенцията за стандарти в рекламата половите стереотипи, представени в тази реклама на автомобилната компания, могат да са вредни. Това е причината и за нейната забрана.От Volkswagen твърдят, че рекламата им не е сексистка, както и че грижата за новородено е преживяване, което променя човек и го учи да се адаптира независимо от пола на родителя, който е изобразен.Агенция All Chanels търси стажант диджитал копи. Проявяващите интерес към позицията могат да пишат на office@all-channels.com