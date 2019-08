Закъснялото сливане на СВЅ и Vіасоm

[Shutterstock]

Темата накратко СВЅ Соrр. ce cъглacи нa ycлoвиятa нa Vіасоm зa cливaнe нa cтoйнocт 11.7 млpд. дoлapa.

Официалната причина е възможността компаниите по-успешно да се конкурират с останалите гиганти от медийния свят.

новата обединена компания да бъде по-конкурентна в медийната и развлекателната индустрия, доминирана все повече от гиганти.

Нови и нови въпроси. Така може да се опише накратко обявеното неотдавна сливане между американските медийни компании CBS и Viacom за 11.7 млрд. долара. И въпросите касаят както бъдещето на медиите, така и надеждите за оцеляването им в новия бизнес пейзаж. Очакванията на анализаторите саЦелта на сливането е да бъдат укрепени и засилени позициите на двете дружества - Viacom/CBS, докато се опитват да оспорят лидерството на Netflix и големите амбиции на Disney на пазара за стрийминг на видеосъдържание.Това е третият опит за сливане между двете медийни групи и е значителна победа за Шари Редстоун, която ще оглави новата CBS/Viacom. Така тя сбъдна целта си да обедини наново гиганта, който баща й Съмнър Редстоун изгражда чрез поредица от сливания, преди да ги раздели преди 13 години в две самостоятелни медийни компании. В новите реалности на пазара обаче те не могат да са печеливши разделени. Предишните преговори за сливане бяха неуспешни поради сблъсъци между мениджърите в двете медийни групи при разпределянето на най-високите ръководни позиции и относителната оценка на компаниите.Новата компания ще носи името ViacomCBS, въпреки че акционерите на CBS ще притежават 61%, а акционерите на Viacom - 39%. Сделката ще бъде реализира изцяло в акции. Сливането ще обедини мрежата на CBS, кабелните канали на Viacom – MTV и Nickelodeon, и филмовото и телевизионно студио Paramount. Заедно те ще притежават 3600 филмови заглавия и над 140 хил. епизода на телевизионни предавания. Очаква се новата компания да генерира близо 28 млрд. долара приходи годишно, както и да съкрати разходите си с близо 500 млн. долара.Комбинираните сили на CBS и Viacom възлизат на 30 милиарда долара пазарна капитализация. Срещу тази оценка е достатъчно да се погледне Netflix, която пазарът оценява на 137 милиарда долара, и Disney - на 247 милиарда долара. Ето защо Disney купи Fox тази година и защо AT&T придоби Warner Bros. и HBO. Излиза, че бизнесът с филмово студио или телевизионен канал не се счита за достатъчно печеливш, за да оцелее. Единственият начин да си конкурентен на глобален пазар, където стрийминг медиите могат да достигнат милиарди хора за миг, е чрез реални големи размери, с клонове във филмовата и телевизионната продукция и разпространение заедно със специализирана абонаментна услуга, като например планираната Disney+ или предстоящата HBO Маx.Макар сливането Viacom/CBS да е акт за оцеляване, американските регулатори гледат с все по-голяма тревога на подобни мегаобединения, притеснени от нарастващата липса на конкуренция на пазара на програмни титани."Ще създадем мултиплатформена медийна организация от световна класа, която е добре позиционирана за растеж в бързо трансформираща се индустрия", коментира председателят на CBS Corporation и Viacom Шари Редстоун. Редстоун и нейното семейство са мажоритарни собственици на CBS Corporation, Viacom, MTV Networks, BET и филмовото студио Paramount Pictures. След обединението на CBS и Viacom като ViacomCBS Редстоун става председател на съвета на комбинираната компания, считано от 13 август 2019 г. Изпълнителният директор на Viacom Боб Бейкиш ще бъде президент и изпълнителен директор на комбинираната компания.Натискът на технологични гиганти като Amazon, Apple и Netflix и перспективата на медийния пазар големите да стават още по-големи – Disney купуват по-голямата част от 21st Century Fox, а телекомуникационният гигант AT&T се слива с Time Warner, показват задълбочаващите се проблеми на медийния и развлекателния бизнес в САЩ, пише Financial Times.Компаниите заявиха, че очакват около 500 милиона долара икономии от връзката, която обединява филмово студио, низ от кабелни канали и някои от най-гледаните предавания на американската телевизия като "Теорията за големия взрив" и "60 минути". В допълнение към американските си операции обединената група ще има глобален обхват, включително във Великобритания, Аржентина и Австралия.Bъпpeĸи гoлямaтa cдeлĸa нa нoвaтa ĸoмпaния щe ѝ бъдe тpyднo нa фoнa нa ĸoнĸypeнтитe ѝ. Wаlt Dіѕnеу нaпpимep paзпoлaгa с oгpoмнa библиoтeĸa oт интeлeĸтyaлнa coбcтвeнocт, a Nеtflіх ce paдвa нa пpeдимcтвoтo дa e пpъв във видeocтpиймингa c нaд 151 млн. платени aбoнaти.Зa дa ce ĸoнĸypиpa c пo-гoлeмитe игpaчи, тя щe тpябвa дa ce paзpacнe нaй-вeчe чpeз пpидoбивaнeтo нa дpyги фиpми. Шари Редстоун беше голям привърженик на повторното комбиниране на компаниите в условията на силна конкуренция.Поглъщането на Disney от Fox означаваше, че най-голямото киностудио в света е изсмукало един от основните си конкуренти: Пазарният дял на Disney в кинотеатрите тази година е 37 процента, повече от два пъти от най-близкия му конкурент. Кинематографични вселени като "Междузвездни войни" и Marvel създават паника в индустрията, която води до по-нататъшна консолидация.По-големите компании може да са по-подходящи за конкуренция с Disney и Netflix по света, но те ще бъдат по-малко заинтересовани да поемат рискове. Конгломерати като WarnerMedia и NBC Universal с глобален обхват ще бъдат насочени към проекти с глобална привлекателност - базирани на утвърдени франчайзи, фокусирани върху възможно най-широката аудитория. Ето защо девет от 10-те най-успешни филма на годината досега или са базирани на комикси, или са римейкове и продължения на други хитови филми. Големите студиа нямат търпение да залагат на нишови проекти, само гарантирани големи хитове. Съюзът на Viacom и CBS може да се окаже по-стабилна организация за този медиен климат, но може да се окаже и по-хомогенен художествено, с по-малко шансове.