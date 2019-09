Новият играч на трудния пазар

Изпълнителният директор на All Channels Александър Дурчев, медиа директорът Гергана Петрова и изпълнителният директор на Connected Александър Гагов

Темата накратко За изпълнителен директор на звеното е назначен Александър Гагов.

Агенцията ще се фокусира върху обслужването на разрастващи се български компании.

С началото на есенния телевизионен сезон се увеличават и медийните агенции на българския пазар. В портфолиото на независимата комуникационна група All Channels Communication Group вече фигурира отделно звено за медиа планиране и купуване под бранда Connected. Така компанията цели да привлече повече клиенти за пълно комуникационно обслужване и бизнес консултиране.Историята на All Channels започва преди 18 години, когато отваря врати единствено като PR агенция. С времето навлиза все по-дълбоко в комуникационния бизнес и постепенно разраства екипа и портфолиото си от услуги. Компанията се установява на пазара и се превръща в една от най-големите комуникационни групи в страната, която не е под шапката на международен холдинг, и обединява творчески, медийни, дигитални и BTL услуги. По думите на основателя и изпълнителен директор на All Channels Александър Дурчев през последните години предоставянето на творчески решения за клиентите се е превърнало във фокус на агенцията. Затова сега компанията предприема стъпки към засилване на медийните си услуги през новата агенция Connected.Преди близо 10 години групата All Channels започва да предлага медийни услуги. Петчленният екип, начело с медиа директора Гергана Петрова, трупа експертиза и портфолио от клиенти, но не се обособява в отделно звено, а работи като част от творческата агенция All Channels Advertising, където още е и продуцентският екип. За да дадат възможност на медийния екип да се развива като отделна структура в компанията, мениджърите създават агенцията Connected. За момента тя не функционира като отделно юридическо лице, а подобно на останалите звена в групата е част от дружеството "Ол ченълс комюникейшън".Обособяването на медийна агенция се случва в момент, когато според голяма част от играчите на пазара цената на творческия рекламен продукт пада. Приходите на по-голяма част от комуникационните групи пък растат благодарение на медийните агенции, през които управляват големи бюджети и успяват да захранят останалите си бизнеси. Според Дурчев силната страна на All Channels е независимостта. "Нямаме компания майка, чиито изисквания да следваме, за да повишаваме печалбата на акционерите, затова целта ни е да се развиваме поетапно и здравословно", казва още той.От началото на септември начело на новото звено в групата е Александър Гагов като главен изпълнителен директор. Той има над 20 години опит в областта, а през последните повече от седем години беше заместник-управител в медийната агенция MediaS. "Реших да приема предизвикателството да участвам в трансформацията и развитието на медийния бизнес на All Channels. През годините сме работили добре заедно по различни проекти и познавам голяма част от екипа", коментира пред "Капитал" Гагов. Сред общите проекти на MediaS и All Channels е лансирането на бранда "Крадецът на ябълки", част от портфолиото на "Загорка".Connected продължава да обслужва досегашните клиенти на медийното звено на All Channels. Сред тях са КЕН, Florina, Meggle и наскоро спечелените магазини Mania. По думите на изпълнителния директор на All Channels медийната агенция ще се фокусира върху привличането на разрастващи се български компании. "Някои от най-големите международни компании се обслужват от конкретни агенции по силата на глобалните им договори, затова смятаме, че големите българските компании са ниша въпреки голямата конкуренция за тях", обяснява той.Разрастващи се стартиращи компании също са в таргета на Connected. Макар да нямат огромни бюджети, с увеличаване на бизнеса им освен позициониране в медиите може да търсят и други комуникационни услуги, които да насочат към звената в агенцията. "Идеята е да работим с максимално персонален подход към нуждите на рекламодателите. Имаме за цел да предложим интегрирани комуникационни решения на компании, които имат нужда от развитие и помощ да пораснат повече", уточнява Гагов.С началото на есента започва и активният сезон на рекламните конкурси. От All Channels коментират, че и петте агенции в портфолиото на групата са в процес по кандидатстване или договаряне с партньори в сферите на ритейл, технологии и бързооборотни стоки.Изминалата година може да се определи като успешна за групата на All Channels. Приходите на дружеството нарастват с 18% до 9.5 млн. лв. през 2018 г., което основно се дължи на нови клиенти в портфолиото, както и на бизнеса на агенцията във Виена.В първата половина на 2018 г. комуникационната група откри офис в австрийската столица, откъдето предлага творчески и дигитални услуги. "Пазарът там не е много по-голям като брой хора, но бюджетно е доста по-богат", казва Дурчев. Сред по-големите клиенти на агенцията в австрийската столица са Bank Gutmann и "Асоциацията на студентите", както и по-малки компании, които обслужват основно дигитално.По-голямата част от творческите и PR проекти на All Channels Austria се изпълняват от екипа във Виена, докато дигиталните задания и графичният дизайн се координират от офиса в София. На въпроса дали обмислят да предлагат и медийни услуги там, от компанията отговарят, че това не им е приоритет към момента заради спецификата на пазара.И в България комуникационната индустрия продължава да работи в специфични условия. Вече близо шест години продължават да действат две пийпълметрични системи (ГАРБ и Nielsen Admosphere), които допълнително усложняват измерването на резултатите от телевизионните кампании - факт, с който голяма част от играчите на пазара се примиряват.Според Александър Дурчев на рекламния пазар в България няма резки промени през последните години. Въпреки това агенциите продължават да търсят дългосрочната успешна формула за бизнеса им сякаш в опит да съберат достатъчно сили, за да оцелеят при следващата криза на пазара.