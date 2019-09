Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (17 септември)

© Капитал

Част от "Нет инфо" са имейл платформата abv.bg, платформата за видеосъдържание Vbox7, Vesti.bg, Dariknews.bg, Sinoptik.bg, Edna.bg, Gong.bg, Grabo.bg, Trendo.bg и др.

Ogilvy Sofia ще споделя не само знанията и работещите решения от дългогодишната си практика, но ще отправя поглед и към бъдещите тенденции.



Фотограф: Надежда Чипева





В портфолиото на независимата комуникационна група All Channels Communication Group вече фигурира отделно звено за медиа планиране и купуване под бранда Connected. Така компанията цели да привлече повече клиенти за пълно комуникационно обслужване и бизнес консултиране.Историята на All Channels започва преди 18 години, когато отваря врати единствено като PR агенция. С времето навлиза все по-дълбоко в комуникационния бизнес и постепенно разраства екипа и портфолиото си от услуги. Компанията се установява на пазара и се превръща в една от най-големите комуникационни групи в страната, която не е под шапката на международен холдинг, и обединява творчески, медийни, дигитални и BTL услуги. По думите на основателя и изпълнителен директор на All Channels Александър Дурчев през последните години предоставянето на творчески решения за клиентите се е превърнало във фокус на агенцията. Затова сега компанията предприема стъпки към засилване на медийните си услуги през новата агенция Connected.Повече по темата четете тук Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отново ще гледа искането на "Нова броудкастинг груп" да придобие пълен контрол над най-голямата онлайн група на българския пазар "Нет инфо", става ясно от публикувано на сайта на регулатора определение."Нова", която от април е под контрола на братята Кирил и Георги Домусчиеви, държи дял от 70% в дружеството, а 30% са поделени между Радосвет Радев и Христо Христов. Делът на Радев е 27%, а на Христов 3%. От определението на регулатора се вижда, че Върховният административен съд (ВАС) е разпоредил на КЗК да започне да разглежда сделката. Тя стоеше замразена от времето, когато чешкият милиардер Петр Келнер води преговори с шведския собственик MTG за закупуване на медийната група, а регулаторът със слаби аргументи забрани сделката. Сега, когато телевизията е под контрола на Домусчиев, явно преградите падат.Повече по темата четете тук Експерти от една от най-големите комуникационни групи в България - Ogilvy Sofia, поставиха началото на обучение, в което ще предадат своя глобален опит и практически умения на студенти по маркетинг и реклама. Професионалисти ще споделят с новото поколение знанията си и ще разкажат кои са работещите решения на базата на дългогодишната им практика. Специалисти от агенцията, ще преподават на младите хора в новооткритата магистърската програма "Бранд мениджмънт и интегрирани маркетингови комуникации", която започва през ноември в бизнес университета Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Приемът за нея вече е отворен.Как се управлява рекламна кампания? Как се подготвя медиа стратегия? Кои са последните маркетингови изследвания? Какви са бъдещите тенденции? Ключови експерти от Ogilvy Sofia ще изнасят лекции по тези и други основни за индустрията теми, ще дават примери от работата си със световни и локални клиенти и ще предизвикват дискусии по конкретни казуси.Магистърската програма е част от стратегията на Ogilvy Sofia в подкрепа на развитието на млади талантливи хора по пътя им към професионално израстване в креативната индустрия.Младите таланти разполагат с още 7 дни, за да се включат в конкурса. Тазгодишното издание на международния фестивал Golden Drum се очаква с нетърпение от мнозина професионалисти и млади таланти в рекламната индустрия. Както всяка година, така и тази конкурсът не престава да изненадва с нови и интересни теми. Този път нетърпеливите очаквания несъмнено печели дискусията Let`s cut the bullshit!. Темата има за цел да засегне някои от най-голeмите митове в рекламата, сред които фактът, че голямата идея все още има най-силно влияние за успеха на всяка кампания, макар и това да е вече остаряло твърдение в бранша.Дискусията ще се води от Агата Малковска-Шозда, ръководител на отдел "Реклама, маркетинг и PR" в списание Polish Press Magazine, а към нея ще се присъединят още:, изпълнителен творчески директор и партньор в All Channels Communication Group, България, който скоро след присъединяването си към Grey се превърна в един от най-младите творчески директори в историята на агенцията., главен творчески директор и партньор в 180heartbeats + Jung v Matt, Полша, който беше отличен с Golden Dragon за най-добра независима агенция през 2018 г., главен изпълнителен директор на Publicis Group Adriatic, Сърбия, който през кариерата си получава няколко награди за изключителни бизнес резултати, както и признание от сръбски журналисти за комуникация с пресата., главен творчески директор за Германия и изпълнителен творчески директор за Европа в Havas, Германия, който успешно развива сливането на две сфери – дигиталната и творческата, по време на ръководството си в DDB Германия, с което печели 52 награди за свои клиенти на рекламния фестивал Cannes Lions.Над 3 минути мълчание на ефира е сигнал за война - това гласи неписаното правило, което се повтаря, къде на шега, къде - сериозно, в Българското национално радио (БНР). То се предава от поколение на поколение журналисти в една от най-авторитетните медии в България като напомняне, че ефирът не търпи и 30 секунди пауза без причина, и то много основателна.В петък (13 септември) държавното радио, което излъчва вече повече от 80 години, спря основната си програма за близо пет часа в разгара на скандал, предизвикан от опита за сваляне от ефир на дългогодишната водеща на сутрешния блок на "Хоризонт" Силвия Великова и за отстраняването й от съдебния ресор, в който тя е известна с критичната си позиция към работата на прокуратурата, а в последните месеци, след като започна процедурата - и към единствения засега кандидат за нов главен прокурор Иван Гешев.Официално оповестената причина за спирането на ефирния сигнал беше профилактика на предавателите на програмата. Неофициалните коментари насочват към затрудненията да се осигури заместник на свалената в последния момент водеща и опасенията какво ще звучи в ефир, след като се разбра за рокадите.Безпрецедентно дългото мълчание може да се окаже законово нарушение, доколкото по закон държавното радио е част от стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност, а държавата трябва да гарантира разпространението на програмата му. По-рано през деня в петък прокуратурата обяви, че започва проверка защо е спряно излъчването. Тя ще е под прякото ръководство на зам. главния прокурор Иван Гешев и трябва да приключи за три дни.Повече по темата четете тук На 1 ноември стрийминг платформата на Apple за филми и сериали Apple TV+ започва да работи. Това обявиха от компанията, като наблегнаха на нещо много важно - цената. Услугата ще е достъпна срещу 5 долара месечно, което може да се превърне и в основния й коз в битката с другите подобни на нея като Amazon и Netflix.Приложението ще е достъпно за всички притежатели на устройство на Apple в над 100 държави, като засега е ясно, че няма да се предлага в Китай. Потребители, които тепърва ще закупуват iPhone, iPad или Mac, ще могат да получат една безплатна година използване на апликацията.Този безплатен период вероятно ще бъде от решаващо значение за убеждаването на хората да използват приложението.Надеждата на Apple е да застраши доминацията на Netflix на пазара на стрийминг услуги. Основното предимство в случая се явява именно ниската цена. В момента гигантът Netflix предлага най-евтиния си пакет срещу 8 долара на месец, а Disney + ще стартира на цена 7 долара.Един от емблематичните сериали, който ще излъчва платформата, е новият шумно рекламиран The Morning Show с участието на Дженифър Анистън.Повече по темата четете тук Защо мъжете в рекламния бизнес получават повишение заради потенциал, а жените – при добро представяне? Каква е разликата в стереотипите спрямо двата пола на топменджърски позиции и възможен ли е балансът между майчинство и кариера? Това са част от въпросите, на които лектори от 8 държави ще отговорят в рамките на See It Be It Bulgaria на 27 октомври в столичния Inter Expo Center. Социалната програма на фестивала Cannes Lions ще провокира визионерското мислене на родните специалисти в комуникациите за трета поредна година благодарение на партньорството си с Noble Graphics.Агенцията е единственият представител на България с отличие на форума, чийто престиж на глобално ниво в бранша е еквивалент на Оскарите. Преди три години криейтив директорът на Noble Graphics Мария Милушева попада в списъка на 15-те участнички от цял свят, допуснати до See It Be It в Кан. Тогава се заражда и идеята да пренесе най-добрите съвременни практики в рекламния бизнес и у нас.Веригата за бързо хранене KFC е разработила игра, в която всеки може да се срещне с нейния основател, полковник Харлънд Сандърс, и дори да развие любовни взаимоотношения с него. Името ѝ е I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin' Good Dating Simulator и ще бъде безплатна за сваляне в платформата Steam от 24 септември.Симулаторът слага аудиторията в обувките на състудент на полковника, а целта е да станат бизнес партньори или да се сближат още повече и да започнат връзка. Освен това в него са включени и рецепти, кулинарни битки, 11 билки и подправки, а завършекът остава тайна.Това не е първият път, в който компанията използва образа на създателя си – по-рано тази година той "оживя" като компютърно генериран инфлуенсър.