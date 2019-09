Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (24 септември)

© Капитал

спиране на излъчването Българското национарно радио

Полин Адес - Мавел

Поля Александрова



[Личен архив]

Александрова се завръща в медийната група след кратко прекъсване. Тя има опит 13 години в групата като главен рекактор на Grazia. През последните три години има опит като директор маркетинг и комуникации.

eva.bg

esquire.bg

graziaonline.bg

. Към групата издания на Attica Eva скоро се присъедини и списание InGlobo. Преди повече от година то беше в едно портфолио заедно с политическото списание A-Specto, което спря да излиза през лятото на 2018 г.

онлайн платформа за маркетинг курсове, обяснени на човешки език от експерти и преподаватели в областта.

"Експлора Академи" започва работа като отделна компания - дъщерна на маркетинг и дигитална агенция "Експлора БГ", заедно с Ленко Йорданов. "Експлора БГ" държи 80% от новоучереденото дружество, а Ленко Йорданов - 20%. Йорданов има опция да придобие още 5% и още 5% при определени условия. "Експлора" вкарва в новата компания целия си обучителен бизнес. Тя е водила корпоративни обучения на компании като: Schneider Electric, Konica Minolta, Visa, Walmark, Nestle и др.

миналата година, когато стана известно, че британската компания е осъществявала кампании за манипулация на американските и британските избиратели. Това е било извършено чрез приложения на "Фейсбук" по време на референдума за Брекзит и президентските избори в САЩ през 2016 г.



[Coca Cola България]

Coca-Cola пуска на пазара в България специална лимитирана серия кенове от своята популярна напитка, посветена на Пловдив като европейската столица на културата за 2019 г.

Жителите и гостите на града ще намерят серията от четири кена с тематичен дизайн, които

представят емблематични за Пловдив исторически обекти

–

Балабановата къща, Античният театър, Римският стадион и Етнографският музей в града.

