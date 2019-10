Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (1 октомври)

Ако искате да получавате информация за най-важното от сектора на маркетинга, рекламата и PR-а, може да се абонирате за седмичния ни е-бюлетин тук.

Главният изпълнителен директор на "А1 България" Александър Димитров



Фотограф: Надежда Чипева

Генералният директор на БНР Светослав Костов



Фотограф: Надежда Чипева

На извънредното си заседанието в петък Съветът за електронни медии (СЕМ) поиска оставката на генералния директор на БНР Светослав Костов. На него присъстваха четирима от членовете му: председателят София Владимирова, Розита Еленова, Ивелина Димитрова и Галина Георгиева. Решението беше взето единодушно. Отсъстваше Бетина Жотева, която е в отпуска. Ако се съди по позицията й за кризата в БНР на предишното заседание, тя също щеше да подкрепи колегите си.

"Отговорност се поема по един-единствен начин – с оставка, и аз очаквам генералният директор на БНР да поеме своята отговорност по този начин. Това е и моят призив към него", каза председателят на СЕМ София Владимирова.





Европейската директива за авторското право даде надежда на издатели на печатни медии, че ще бъдат компенсирани за онлайн разпространението на тяхно съдържание, тъй като от години насам губят приходи от отлив на реклами заради това, че трети страни използват публикациите им. В основния враг на издателите се превърна услугата Google News, чрез която технологичният гигант показва авторско съдържание, но по силата на новоприетата европейска директива това трябваше да спре.

Вместо това обаче сега става ясно, че Google предпочита да заобиколи тази промяна. Компанията обяви, че няма да заплаща на френски издатели, за да показва тяхното съдържание, а вместо това ще промени начина, по който статиите се показват в търсачката. Новината предизвика недоволството на Париж, тъй като Франция е първата държава, която трансферира директивата в националното си законодателство. Сега опасенията са, че Google ще приложи същата тактика и в други държави.

), се споразумяха за сътрудничество, с което да посрещнат предизвикателствата пред индустрията и да подобрят рекламните възможности в полза на рекламодателите и телевизиите.

