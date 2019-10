Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (15 октомври)

© Капитал

СЕМ започна процедура за отстраняване на директора на БНР Светослав Костов

Съветът за електронни медии (СЕМ) започна процедура по предсрочното прекратяване на мандата на генералния директор на БНР Светослав Костов. В рамките на откритата процедура СЕМ даде пет работни дни срок на Костов, в който той да изложи своите мотиви и съображения по основанията и производството.

Колко инвестират партиите в политическа реклама за местните избори

За първите десет дни от изборната кампания най-много привлечени средства за политическа реклама е декларирала телевизия "Канал 3", а най-много официално похарчени средства е обявила ВМРО – БНД - 106 827 лв.

Общата стойност на подписаните договори, публикувани от наблюдаваните от екипа на медии, възлиза на 756 356 лв. Тези изводи обаче са на фона на едно сравнително ново явление - договори за безвъзмездно отразяване на част от участниците.

Interpartners основа група от агенции на Балканите

Българската комуникационна агенция Interpartners инициира създаването на партньорска мрежа от агенции на Балканите под бранда The Balkan Hub. В нея влизат още шест комуникационни компании, сред които WhiteAd от Гърция, румънската Media Concept Store, Domino Communications от Сърбия, New Moment Albania, New Moment Skopje и хърватската Communications Lab. Мотото на новата структура е United Marketers of the Balkans, а по думите на Катя Димитрова, управляващ партньор на Interpartners, целта на The Balkan Hub е да обслужва "бизнеси с единен

координационен център – а именно, пазара на произход, и работеща като един екип на 7 пазара – гъвкаво, лесно, ориентирано към измерими резултати в името на нашите к

лиенти".

S Media има нов изпълнителен директор

Издателят на cпиcанията Glamour, "Икономист", Top Gear, Good Food, "BBC Знание" и собственик редица онлайн медии има нов изпълнителен директор. Управленската позиция се заема от Максим Майер, който преди това беше управител на "Мит Прес" и редакционен директор на списание "Мениджър". Той има над 30 години опит в журналистиката. Сред изданията, за които е работил, са вестниците "Кооперативно село" и "Народна младеж", бил е старши репортер в "168 часа", заместник главен редактор на "Стандарт" и "Пари".

London School of Public Relations започва три нови курса през октомври

През октомври започват три курса на London School of Public Relations в България. Това са "PR и мениджмънт на репутацията", "Презентационни умения и управление на влиянието", "Бранд мениджмънт и изграждане на работодателска марка". По време на курсовете студентите ще рaботят върху реални казуси, а лекторите ще споделят своя практически опит.

Анимацията в рекламата

Съоснователят на българското студио ROBO Иван Попов - Заека ще разкаже за професионалния си път в света на анимацията и как се адаптира тя в рекламата. Събитието е част от платформата Praktika на рекламната агенция The Smarts и ще се проведе на 29 октомври 2019, от 18:30 ч. в Gramophone Club. Студиото е специализирано във видео продукция, анимация, дизайн на персонажи, както и 2D и 3D графики за движение. Сред клиентите им са Coca Cola, Viber, Danone, Netflix, А1 и др., а проекти имат освен в България, в САЩ, Азия, Англия и Германия.

TikTok забрани политически реклами в платформата си

След като приложението за стрийминг TikTok забрани публикуването на съдържание, свързано с протестите в Хонконг и ЛГБТ движението, сега платформата забранява и политическите реклами. Официалната причина, представена от компанията, е, че този тип реклами не пасват на основното съдържание в приложението от кратки музикални видеа. "В тази връзка, няма да позволим реклами, които промотират или са опозиция на даден кандидат, сегашен лидер, политическа партия или съдържание на федерално, общинско или държавно ниво", казва вицепрезидентът "Глобални бизнес решения" на TikTok Блейк Чандлий. От компанията уточняват, че платформата иска да бъде място, където потребителите могат да покажат творческата си страна и да се асоциира с позитивно и креативно съдържание.

Тв реклами vs. реклами в подкасти

Новият конкурент за вниманието на потребителите са подкастите. Според изследване на BBC потребителите, които избягват реклами, са с 22% по-склонни да се ангажират с даден бранд, ако чуят за него в подкаст, отколкото ако го видят по телевизията. Данните, посочват също, че с 12% е по-голяма вероятността слушателите да запомнят бранда, ако е споменат в съдържание на подкаст. За изследването от BBC са се допитали до повече от 260 човека, които редовно слушат подкасти и често избягват традиционните реклами.





Adidas направи спортен сутиен за жени след мастектомия

По повод месеца за борба с рака на гърдата спортният бранд Adidas и дизайнерката Стела МакКартни лансираха спортен сутиен за жени след мастектомия. Неговият дизайн е подходящ и удобен за следоперативното им състояние. Спортният сутиен е с преден цип за по-лесно обличане и специални джобове от вътрешната страна на чашките. Рекламно лице на кампанията е британската боксьорка Мишел Аборо, която е оцеляла след рак на гърдата.

