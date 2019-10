Максимилиан Калед: Даваме на клиента бърз външен поглед за 48 часа

"Прозрачността определено е един от основните компоненти, които смятам, че при много агенции липсва."

Максимилиан Калед е един от шестимата основатели на рекламната агенция Pop Up Agency. Идеята за компанията се ражда преди седем години още по време на обучението им в бизнес програмата на Hyper Island в Стокхолм. Като студенти те разполагат със свободно време единствено през уикендите, което решават да инвестират в работа по реални комуникационни казуси. Първият им клиент е шведски стартъп, който успешно консултират за 48 часа. Така те валидират студентската си идея и я превръщат в реален бизнес, действащ и до днес.

Максимилиан Калед е и сред лекторите на тазгодишното събитие Noble Academy. На 25 и 26 октомври в София творчески професионалисти от цял свят ще разкажат опита си с цел да вдъхновят младите комуникационни специалисти от страната и региона.Pop Up Agency се различава от традиционните рекламни агенции с това, че залага повече на бързото изпълнение на проектите, отколкото на дългосрочните партньорства. Екипът работи с всеки клиент в рамките на 48 часа по предварително разработена методология за решаване на казуси. В първия ден след получаването на брифа екипът изготвя проучване, генерира множество идеи, от които в края на деня избира една-единствена. Вторият ден от работата си с клиента от Pop Up Agency използват за създаване на прототип, надграждане на идеята и представянето й на клиента.Като за начало никога не сме базирали бизнеса си на нуждите на индустрията. Изградихме компанията около нашите нужди и така се превърна в Pop Up Agency. Смятам, че има фундаментални предимства в начина, по който работим, но също така знам, че не на всекиго подхожда този модел на работа. Влизаме в даден бизнес или за да дадем бърз старт на бриф, или когато някой е зациклил и има нужда от второ мнение. Основните предимства на нашия бизнес са, че идваме с външен поглед и не сме твърде свързани с клиента ни. Имам много структуриран творчески процес, който позволява на всички заинтересовани страни да бъдат част от него. Творчеството не е само за един отдел или един човек, всички в организацията могат и трябва да участват. Канейки много заинтересовани страни в началото на процеса, спестява време, минимизира риска от несъответствие и резултатът е нещо, което всички притежават. Има, разбира се, и други предимства като пътувания, прогнозиране на тенденциите др.Недостатъците при модела на Pop Up Agency са липсата на сън.Много се промени. Когато стартирахме компанията, работехме като SWAT екип. Малко звено, което се появява във вашата компания, заключва се в залата за срещи и два дни по-късно представя магията си. Имаше много мистерия около начина, по който работихме, и не бяхме много прозрачни.През последните няколко години решихме да включим клиентите ни в творческия процес и сме изключително прозрачни. Клиентите ни са 100% наясно какво правим и защо го правим. Това се оказа много ефективен начин да спестим време, пари и да избегнем обърквания.Имаме фиксирани такси за всички наши ангажименти. Държим да е много просто.Ние сме малък сплотен екип от 5 души, но имаме много консултанти и фрийлансъри, готови да работят с нас, когато е необходимо. Можем да пораснем от 5 души до 15 в рамките на ден или два. Обикновено изпращаме екип от трима души, когато изпълняваме сесии от по 48 часа.Мисля, че има 1000 променливи за измерване на успешната реклама. Повечето хора гледат отговора само на въпроса "какво". Какво е направено, на какво прилича, каква е обратната връзка и т.н. Аз искам да знам "как", "защо" и "какво". Защо беше направено по такъв начин? Каква е целта и какъв е процесът? Как работехте? Какъв беше резултатът? Всички можем да сме късметлии един, два пъти. Но многократният успех са собствените критерии за успешна комуникация.Всеки е креативен и може да бъде креативен с правилните инструменти и мислене. Творчеството няма "срок на годност". Структурите около нас възпрепятстват креативността и задушават хората да изразяват своите идеи. Когато имаме рамка и среда, в която се чувстваме сигурни да представяме идеите си, тогава наистина се вижда творческият потенциал на всекиго.Много пъти ми задават този въпрос и не мисля, че ще го направят. Но мисля, че това е здравословна проверка на реалността за много рекламни агенции, които не са променили бизнеса си от ерата на Mad men. В миналото наблюдавахме множество индустрии, които се разместват от нови играчи и различни бизнес модели. Определено е време рекламният свят да разгледа добре себе си и може би да преосмисли как работи.Мисля, че има много неща, които старомодните рекламни агенции трябва да подобрят, за да бъдат по-силен конкурент на консултантските компании и тех гигантите. Но прозрачността определено е един от основните компоненти, които смятам, че при много агенции липсва. Индустрията се променя и е време да спрете да се притеснявате за промяната. Случва се независимо дали го искате или не. Затова поемете отговорност и започнете да ръководите промяната!Интервюто взе Сирма Пенкова