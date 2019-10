Българска рекламна агенция спечели злато на фестивала Golden Drum

Равносметката от тазгодишното издание на Golden Drum е 33 подадени заявки от 13 български агенции

В 26-годишната история на международния рекламен фестивал Golden Drum за втори път българска агенция печели златна награда. Тази година отличие получи Saatchi&Saatchi, част от комуникационната група "Publicis Groupe България", за кампанията "Стопаджия", реализирана за "Audi България".По думите на българската агенция, която работи с Audi вече седем години, клипът цели да поддържа имиджа на системата Quattro на Audi. "Имиджовото й позициониране е важен момент от комуникацията, която изграждаме за бранда, a "Стопаджия" регистрира милиони гледания и то само в рамките на нашия пазар", коментират за "Капитал" от Saatchi&Saatchi. Създадената в България рекламна кампания е адаптирана и на пазарите в Германия, Испания, Русия, Словакия, Пакистан и др.Кампанията "Стопаджия" донесе на агенцията златно отличие в категория "Филм", която е една от най-оспорваните във фестивала. Тази година в нея не беше връчена друга награда. През годините Saatchi&Saatchi има спечелени още три сребърни награди от Golden Drum.Любопитен е фактът, че другата златна награда от фестивала, присъждана на българска агенция, е също за кампания на Audi. През 2015 г. NRG Creative Boutique (сега NRG Brands Sofia) спечели златно отличие в категория "Външна реклама" за кампанията си Quattro Conquered The Mountain.Golden Drum е един от от най-големите рекламни фестивали и е насочен към държавите от т.нар. Нова Европа (Северна, Източна, Централна и Южна Европа, Русия и Близкия изток).Въпреки че всяка година българските заявки в международния конкурс се увеличават, броят на наградите не се променя значително. Равносметката от 26-о издание на конкурса е 33 подадени заявки от 13 български агенции, четири от тях стигнали до финала и една спечелила награда. За сравнение, миналата година заявките бяха 28 от общо включили се 6 различни агенции и отново Saatchi&Saatchi единствено спечели сребърно отличие.Всяка година българско участие има и в младежкия рекламен конкурс Young Drummers. Тази година състезателите до 30-годишна възраст трябваше да изготвят постер или серия от постери на тема "Словения, земя на чисти и здравословни води". В надпреварата се включиха агенциите Proximity, част от BBDO Group, и NRG Brands Sofia, чийто проект е измежду тазгодишните финалисти. В предишното издание на Young Drummers екипът на Graffiti BBDO беше класиран на трето място в конкурса.Българско участие има и в журито на Golden Drum. Тази година сред членовете на т.нар. What жури, което цели да отличи проектите, представили най-добрите решения и най-ефикасните реализации, беше творческият партньор в All Channels Group Марин Костов-Мъро.В тазгодишното издание на Golden Drum бяха подадени общо 1150 заявки, от които 267 в младежкия конкурс Young Drummers. За четвърта поредна година McCann Worldgroup получи титлата за най-успешна агенционна мрежа и наградата Golden Net. Отличието Golden Rose за най-добра рекламна агенция спечели Publicis Italy в Милано, а най-добра независима рекламна агенция с награда Golden Dragon стана SOK Media от Хелзинки.