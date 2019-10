Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (29 октомври)

© Капитал

На българския пазар

Чешкият милиардер Келнер купува bTV и още четири източноевропейски телевизии

За малко под година двете най-гледани телевизии в България ще имат нови собственици: след като април братята Домусчиеви купиха "Нова тв" от скандинавския й собственик, до средата на следващата година чешкият милиардер Петр Келнер ще придобие bTV от сегашния ѝ американски мажоритарен акционер. Същият Келнер, който не беше харесан от КЗК да купи "Нова".

В неделя късно вечерта Central European Media Enterprises (CME) съобщи, че ще бъде купена от PPF - фонда на Келнер, при оценка от 2.1 млрд. долара. Това значи нов собственик на група от пет телевизии: освен bTV и в още четири държави - Румъния, Чехия, Словакия и Словения.

Новият канал на Слави Трифонов - 7/8 TV

От 4 ноември Трифонов отново ще е в ефира на собствен канал и ще води "Вечерното шоу на Слави Трифонов", което ще започва всяка делнична вечер в 22.00 часа.

Новият телевизионен проект ще започне с петчасова собствена програма, която ще се излъчва всеки делничен ден от 19.00 до 24.00 часа, беше обявено в излъчено във Facebook интервю. Програмата на новия канал 7/8 TV ще се снима в София. Слави Трифонов и екипът му имат договор с "Доли медиа студио". По думите му телевизията ще се издържа от реклама.

Българска рекламна агенция спечели злато на фестивала Golden Drum

В 26-годишната история на международния рекламен фестивал Golden Drum за втори път българска агенция печели златна награда. Тази година отличие получи Saatchi&Saatchi, част от комуникационната група "Publicis Groupe България", за кампанията "Стопаджия", реализирана за "Audi България".

Равносметката от 26-о издание на конкурса е 33 подадени заявки от 13 български агенции, четири от тях стигнали до финала и една спечелила награда. В младежкия рекламен конкурс Young Drummers се включиха агенциите Proximity, част от BBDO Group, и NRG Brands Sofia, чийто проект е измежду тазгодишните финалисти.

The Sales House привлече и Viacom за свой клиент

Весела Димова, изпълнителен директор на The Sales House



Фотограф: Цветелина Белутова

Основаната преди две години от Весела Димова, агенция за продажба на рекламното време на тематични телевизионни канали - The Sales House, привлече за свой клиент групата Viacom. В нея влизат детските развлекателни канали Nickelodeon, Nick Jr и Nicktoons. От агенцията обявиха, че партньорството ще започне от януари 2020 г. "Nickelodeon е детска марка номер 1 в света, благодарение на разнообразната си програма, която импонира както на детска и тийнейджърска аудитория, така и на хора между 18 и 49-годишна възраст. Аудиторният ни дял при целева група 18-49 ще достигне 7% през 2020 г.", коментира за "Капитал" Весела Димова.

През 2018 г. The Sales House добави в клиентското си портфолио групата на Discovery с каналите Discovery Channel, TLC и ID, а година по-късно групата Scripps Networks, в която влизат Travel Channel, Fine Living и Food Network. "Цел ни е да се превърнем в one stop shop за всички премиум тв канали, които вече продават или ще започнат да продават рекламното си време в България", казва Димова. Агенцията ще предлага и реклами пакети за уеб платформите на дигитални компании като Investor, Web Ground, Off News, NEG и други, с които са в процес на преговори.

Александрос Цицос оглавява PR отдела на guts&braindsDDB



[DDB Group]

Комуникационната група DDB Group основа нов отдел, фокусиран върху връзки с обществеността и стратегически клиенти, който ще бъде част от рекламната агенция guts&braindsDDB. Той ще се оглавява от Александрос Цицос, който ще има за цел да предлага ефективни творчески PR решения, както и ще се включи активно в стратегическото консултиране на клиенти.

Цицос има над 15 години опит в областта на комуникациите, като през почти девет от тях е част от екипа на PR агенцията на комуникационната група "Publicis Groupe България", където започва като консултант, а след това става и изпълнителен директор на агенцията.

Предизборните каузи на компаниите

Дни преди местните избори кандидат-кметовете не бяха единствените с агитационни кампании в страната. Опит да дадат своя положителен принос в тазгодишните избори направиха две компании със социалните си инициативи. Това са българската верига за бургери Boom! Burgers и американската компанията за електрически тротинетки Lime, която започна работа в София от края на август.

Изхождайки от идеята, че покрай избори кебапчетата стават тема за разговор като средство за привличане на избиратели, от Boom!Burgers посетиха кварталите с най-много сигнали за купени гласове и предложиха на жителите безплатно новия тематичен предизборен бургер срещу обещание да гласуват по съвест. От продажбите на бургера в ресторантите пък компания ще дари 30% от приходите на асоциация "Прозрачност без граници", която в изборния ден наблюдава как протича процесът и ще приема сигнали за нарушения.

Първата компания за споделени електрически тротинетки, която стъпи в София, пък предложи на столичани 15 безплатни минути ползване на услугата в изборния ден чрез активиране на код. От компанията коментират, че целта е по този начин да се насърчи избирателната активност сред гражданите.

Proximity Sofia поема обслужването на Milestone Systems

PR агенцията Proximity Sofia, част от комуникационната група BBDO Group, привлече за свой клиент датския производител на софтуер за видеонаблюдение Milestone Systems. Двете компании ще си партнират в изграждането и утвърждаване на работодателската марка на Milestone Systems в България. Екипът на датската компания в София е вторият по големина развоен център и един от ключовите за Milestone Systems, в който работят повече от 160 от всички над 780 служители по света.

Кои са победителите в конкурса на Българската асоциация на рекламодателите

За шеста поредна година Българската асоциация на рекламодателите (БАР) връчи награди на компаниите с изключителни постижения в областта на комуникациите. Предишните издания на конкурса BAAwards бяха насочени основно към рекламодатели, но тази година заявки можеха да подават и комуникационни агенции. За втора поредна година участваха и студенти, които трябваше да изготвят кампания по предварително зададена тема.

Именно заради разширения формат на конкурса бяха подадени и рекорден брой заявки – общо 62 или с 40% повече в сравнение с изданието през 2018 г. От тях 37 кампании на 20 организации в категориите за рекламодатели, 12 агенции с общо 25 заявки, а в студентската категория бяха представени пет проекта.

SiteMedia с отличие от PR News

Българската комуникационна агенция SiteMedia Consultancy беше отличена в класация на международното издание PR News за най-добрите работни места в PR сферата. За втора година агенцията става част от подбора на изданието и е единствената компания от Източна Европа. Организациите и фирмите в класацията се оценяват на база креативна атмосфера, възможности за развитие, нестандартни работни решения, отношение към работния процес и др.

"Репортери без граници": България е попаднала в ситуация на "медийна гражданска война"

Генералният секретар на "Репортери без граници "(RSF) Кристоф Делоар се срещна с българския президент Румен Радев в София, за да обсъдят как може да се повиши уважението към свободата на медиите в страната ни, която е класирана на най-ниското място в Европа - 111-о по свобода на изразяване, в годишната класация на международната организация.

Според RSF България е попаднала в изключително сериозна ситуация на "медийната гражданска война", която може да се задълбочи от назначаването на новия главен прокурор, предупреди Делоар. По думите му медийната среда в България не е била по-лоша, откакто в страната има демокрация, каза генералният секретар на "Репортери без граници".

Рекламен бизнес

Facebook отпадна от Топ 10 на най-скъпите марки в света



[Reuters]

За пръв път от три години насам най-голямата социална мрежа Facebook отпада от първата десетка на най-скъпите световни марки. В класацията на Interbrand Facebook заема 14-о място, което е с пет позиции по-надолу в сравнение с 2018 г. Така за една година стойността на марката е намаляла с 12% до 39.9 млрд. долара.

Първите места за поредна година заемат гигантите Apple и Google, чиято стойност продължава да расте. Марките им се оценяват на съответно 234.2 млрд. долара (9% ръст за годината) и 167.7 млрд. долара (8% ръст за годината).

Свободни позиции:

