Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (12 ноември)

Финалистите:



КАТЕГОРИЯ : СТОКИ



Българско пиво по британска рецепта

Бранд: "Загорка IPA"

Клиент: "Загорка" АД

Агенция: NITRAM

Медийна агенция: Dentsu Red Star

Дигитална агенция: Xplora

Продуцентска къща: Filmmaker



Нежна грижа всеки ден

Бранд: РОСА

Клиент: The Coca Cola Company

Агенция: Noble Graphics

Продуцентска къща: Switch

Медийна агенция: Zenith Advertising & Communications



Novanight – интегрирана кампания

Бранд: Novanight

Клиент: "Санофи България"

Агенция: Red Lion (част от Publicis Groupe - България)

Медийна агенция: Mindshare



С баба на кафе

Бранд: Nova Brasilia

Клиент: "Якобс Дау Егбертс България"

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia (част от Publicis Groupe - България)

Стратегическа агенция: Brandworks (част от Publicis Groupe - България)

Медийна агенция: "Хавас Груп България"



Summer Forever

Бранд: Somersby

Клиент: Carlsberg Bulgaria

Агенция: Noble Graphics

Продуцентска къща: Clamer Productions Studio

Медийна агенция: Initiative Bulgaria



#WI-FI BG Bar

Бранд: WI-FI BG Bar Сердикийски Комикси

Клиент: Colibri Publishers

Агенция: McCann Sofia



КАТЕГОРИЯ: УСЛУГИ



А1 Кредитна карта

Бранд: А1 - България

Клиент: А1 - България

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia (част от Publicis Groupe - България)

Продукционно студио: KnowHow Films

Медийна агенция: Mindshare

Творческа дигитална агенция: Next-DC

Стратегическа агенция: Brandworks (част от Publicis Groupe - България)



Банка ДСК, я!

Бранд: Банка ДСК

Клиент: Банка ДСК

Агенция: Noble Graphics

Медийна агенция: "Кафе Комюникейшънс София"

Продуцентска къща: Miramar Film



Верига от любими продукти

Бранд: "Лидл"

Клиент: ЛИДЛ - България

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia (част от Publicis Groupe - България)

Стратегическа агенция: Brandworks (част от Publicis Groupe - България)



Добри заеми, добри приятели

Бранд: Easy Credit

Клиент: Easy Credit

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia (част от Publicis Groupe - България)

Продуцентска компания: PushPull Productions

Стратегическа агенция: Brandworks (част от Publicis Groupe - България)



Летни моменти

Бранд: ИКЕА

Клиент: ИКЕА

Агенция: The Smarts

Продуцентска къща: SHOOT!

Интернет маркетинг: e//marketing

PR агенция: Paragraph 42

Медийна агенция: Mindshare



Покани зимата вкъщи

Бранд: Лидл

Клиент: ЛИДЛ - България

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia (част от Publicis Groupe -България)

Стратегическа агенция: Brandworks (част от Publicis Groupe - България)



Потребителски кредит "Мама"

Бранд: Уникредит Булбанк

Клиент: Уникредит Булбанк

Агенция: The Smarts

Продуцентска компания: Global Group

Медийна агенция: "МС София"



Свежите Супергерои

Бранд: Kaufland България

Клиент: "Кауфланд България"

Агенция: Noble Graphics

Продуцентска къща: Switch

Медийна агенция: Mindshare

Медийна агенция: ББДО Груп/Медия Дайрекшън ОМД

Студио за анимация и постпродукция: Bunch of Pixels



Чатботът EVA – малка иновация с голям залог

Бранд: Пощенска банка

Клиент: Пощенска банка АД

Агенция: ББДО Груп/Графити ББДО

Дигитална агенция: Digital ID

PR агенция: ББДО Груп/Проксимити София



КАТЕГОРИЯ: ПРОМОЦИИ



Влез в стила на лятото

Бранд: Coca-Cola

Клиент: Coca-Cola Bulgaria

Агенция: McCann Sofia

Дигитална агенция: Digital ID



Супер селска дистрибуция

Бранд: Гурменица

Клиент: Ростар БГ

Агенция: NITRAM



КАТЕГОРИЯ: КОРПОРАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ



Твоята първа работа има значение

Бранд: TELUS International Europe

Клиент: TELUS International Europe

Агенция: ББДО Груп/Проксимити София

Медийна агенция: ББДО Груп/Медия Дайрекшън ОМД



КАТЕГОРИЯ: СОЦИАЛНА, МЕДИЙНА, ПОЛИТИЧЕСКА



LoveErrors

Бранд: Български фонд за жените

Клиент: Български фонд за жените

Агенция: Direct Media KRES

Партньор: Avon България

Медийна агенция: JCDecaux Image JSC

Медийна агенция: Метрореклама

Медийна агенция: Ad Spot



Chivas Venture - Мрънкачи vs. Предприемачи

Бранд: Chivas Regal Bulgaria

Клиент: Перно Рикар България

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia (част от Publicis Groupe България)

Стратегическа агенция: Brandworks (част от Publicis Groupe България)

Дигитална агенция: Digitas Sofia (част от Publicis Groupe България)



SOS Rivers

Бранд: WWF

Клиент: WWF Bulgaria

Агенция: ББДО Груп/Графити ББДО

PR агенция: ББДО Груп/ Проксимити София

Медийна агенция: ББДО Груп/Медия Дайрекшън ОМД

Производство и рисърч: B2N