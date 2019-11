Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (19 ноември)

© Капитал

На българския пазар

Равенство във футбола и обединение срещу дискриминацията

Това са основните послания в благотворителната кампания на Българския футболен съюз (БФС), които са своеобразно представени в специална серия шалове за фенове, наречени The Scarf of Respect (Шалът на респекта - бел. ред.) . Те съчетават цветовете на българското знаме, а надписът на тях гласи Football for all (Футбол за всички - бел. ред.) . Шаловете са част от инициатива на БФС срещу случилото се по време на Европейската квалификация между България и Англия на 14 октомври, когато група фенове обиждаха английските футболисти на расова основа.

Всеки може да подкрепи кампанията като закупи благотворителен шал на цена 25 лв. Всички събрани средства от продажбите ще се инвестират в борба срещу дискриминацията във футбола. Шаловете бяха представени с фотосесия, в която се включиха играчи от националния мъжки и женски отбор по футбол, футболисти от юношеския отбор, фенове и служители от Национална футболна база "Бояна".

Кампанията е дело на българската рекламна агенция NEXT-DC и спечели признанието на редица специалисти от комуникационната сфера.

Агенцията ExpandX и Wness TV започват да предлагат съвместна услуга

Рекламната агенция ExpandX Marketing & Web и телевизията за здравословен начин на живот и личностно развитие WnessTV обединяват усилия и започват да предлагат нова услуга на комуникационния пазар. Под бранда Goldies media group двете компании ще се фокусират върху създаването на видеосъдържание за различни платформи, като вече започват работа с първите си съвместни клиенти.

Браншови организации с инициатива за подобряване и развитие на дигиталната среда в България

"IAB България", Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) започват съвместна работа в посока ограничаване на фалшив рекламен трафик, пускане на реклами извън потребителския изглед, както и други фиктивни механизми за доставяне на реклами, които не се виждат от потребителите. За целта трите организации признават стандартите на IAB за онлайн реклама и ще препоръчат на всички свои членове - агенции и медии - също да ги приемат и да се съобразяват с European Viewability Measurement Principles. Принципите са създадени за намаляване на несъответствията в данните, предоставяни от различни инструменти за измерване на видимостта на рекламното съобщение.

Създадена е втора работна група за промени в Закона за радиото и телевизията

Със заповед на председателя на парламентарната комисия по култура и медии Вежди Рашидов беше създадена работна група, която да обсъди и предложи промени в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ). В нея влизат представители на медиите, експерти, медийни юристи и депутати. От проведеното заседание не стана ясно на какъв принцип са били подбрани хората в работната група, която ще се захване с чувствителен и важен въпрос, какъвто е промяната на медийното законодателство.

Медиен бизнес

ЕК одобри KKR да купи германския издател Axel Springer

Европейската комисия (ЕК) одобри официално придобиването на най-големия пакет акции в германския издател Axel Springer от страна на американския фонд KKR. Axel Springer е издател на най-тиражния всекидневник в Германия - Bild, но и на Die Welt и Business Insider. Компанията държи още редица други издания и дигитални бизнеси, като оперира в общо 40 страни. Непрекият контрол ще остане във фамилията Шпрингер.

(Р)еволюцията в ентъртеймънт индустрията

Потребителите на така наречения стрийминг, в глобален аспект са повече от милиард, като са нараснали с 5% за година. Приходите в новия сектор са достигнали 25 млрд. долара или с 8% повече от предходната година. Проучване на Wall Street Journal пък показва, че средно потребителят заплаща по 22 долара месечни абонаментни такси за доставчици на аудио-визуално съдържание, като се очаква тази сума да нарасне двойно в близкото бъдеще. Това представлява вакуум, който множество компании ще се постараят да запълнят.

Рекламен бизнес



Коледният дух в рекламата на

Усещаме, че коледните празници наближават, когато тематичните реклами вече са навсякъде около нас. И ако някои потребители ги намират по-скоро за досадни, то има една продукция, която голяма част от хората във Великобритания, а и отвъд, очакват с нетърпение. Това е коледната реклама на веригата британски магазини John Lewis. Миналата година компанията разказа емоционалната коледна история на Елтън Джон, а тази представя образа на малкия дракон Едгар и неговата най-добра приятелка Ава. В две минути и половина клипът пренася зрителя в китно празнично селце, където жителите се подготвят за предстоящите празници, а децата се забавляват в снега. Въпреки желанието на Едгар да си играе наравно с тях, драконската му природа му пречи. Докато не намери подходящо предназначение на огнените си сили.

Тази година за първи път John Lewis лансира обща празнична реклама с близката верига Waitrose, като по кампанията работи агенцията Adam&Eve/DDB.

Литовски студенти дадоха урок по реклама на световната туристическа индустрия

През януари 2018 г. литовската столица Вилнюс започва да се рекламира с плакат, поставящ знак на равенство между града и точката на удоволствието на жената, т. нар. G-spot, пише "Дневник". Тогава плакатът, изготвен от литовски студенти, започна да се разпространява по повод 625 години от основаването на столицата. Идеята на студентите е само основата, развита в поредица клипове и уебсайт. Според кмета Ремиджиус Симасиус посланието на младите рекламисти е достигнало аудитория от 600 млн. души, като в резултат броят на чуждите туристи се е увеличил с 12%.

Publicis Groupe е новата глобална агенция на NIVEA

Германският производител на продукти за грижа за кожата Biersdorf, собственик на марките NIVEA, Eucerin, La Prairie, Labello и др., избра френската група Publicis Groupe за обслужване на глобалните комуникации на NIVEA. Съвместното им партньорство започва от януари 2020 г., като за целта от Publicis Groupe създават отделна агенция One Touch, която обединява различни маркетингови дейности. Тя ще присъства на 40 пазара, с хъбове в Ню Йорк, Сао Пауло, Кейптаун, Дубай, Мумбай, Шанхай, Бангкок, Москва и Хамбург.

По силата на глобалния договор за обслужване, Publicis Groupe България също поема обслужването на NIVEA на българския пазар.

Здравни сайтове във Великобритания са давали данни за потребителите на рекламодатели

Някои от най-популярните здравни уебсайтове в Обединеното кралство са споделяли чувствителни данни за хората, които ги посещават – включително симптоми, диагнози и имена на лекарства, разкри разследване на Financial Times. Повече от сто здравни уебсайта, сред които WebMD, Healthline, Babycentre и Bupa използват т.нар. бисквитки, които позволяват събирането на данни за трети страни.

Рекламното звено на Google DoubleClick е най-честият получател на данните– 78%. След това се нареждат Amazon, към която е изпращана информация за 48% от посетителите на сайтовете, Facebook, Microsoft и др.

Рая Стефанова е новият Client Service Director (директор "Клиенти") в PR агенцията "Параграф 42", част от комуникационната група The Smarts. На новата позиция тя ще отговаря за стратегическото управление на партньорските отношения с настоящи и потенциални клиенти и за управлението на екипите, както и ще участва в реализацията на комуникационни решения. Това е стъпка към разрастването на основаната преди две години и половина "Параграф 42",Стефанова има над 15-годишен опит в областта на комуникациите, като последните няколко години работи в агенцията "AMI Communications България" на позицията старши акаунд директор. Има бакалавърска степен по"Връзки с обществеността" от Факултета по журналистика и масови комуникация към Софийския университет и магистърска по "Маркетинг".