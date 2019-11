Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (26 ноември)

© Капитал

На българския пазар

Защо телевизиите не разказват бизнес истории

Ако утре България подпише договор с Volkswagen за построяване новия завод на компанията у нас, голяма част от телевизиите ще съобщят за "крупен инвеститор" в сектора на автомобилната индустрия, но няма да кажат кой е той. Защото това може да се изтълкува като скрита реклама. Това обаче е обикновен факт и означава, че телевизиите са спестили част от истината пред зрителите. Основната причина това да се случва е тълкуванието на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) от страна на големите канали, които смятат, че споменаването дори и на името на някоя компания може да бъде разтълкувано като реклама и съответно да доведе до глоба за медията.

Представителите на бизнеса и неправителствените организации са решени да осъществят промяна на медийния закон, като дори са изготвили предложение на законопроект за изменение на ЗРТ в частта за търговските съобщения.

"IAB България" с нов управителен съвет

Браншовото сдружение "IAB България", което обединява агенции, рекламодатели и медии с дигитален бизнес, избра нов управителен съвет и председател. Начело на организацията застава Радослав Неделчев, главен оперативен директор в комуникационната група Dentsu Aegis Network. "IAB България" прие и нови членове в управителния съвет. Това са Димитър Денев, дигитален маркетинг мениджър в A1 Bulgaria, и Николай Бойков, директор "Операции" в групата All Channels Communication Group. Към асоциацията отново се присъединяват творческият директор на агенцията proof Ангел Искрев и Христо Христов, собственик на "Ейч Ар Кепитъл" и бивш председател на "IAB България". В управителния съвет влизат още: Чавдар Димов от "Икономедиа", Добринка Стойкова-Парасхаки от guts & brains DDB, Георги Малчев от Xplora и Зоя Василева от BTV Media Group.

The Smarts с награда от Epica Awards

За втора поредна година българската агенция The Smarts печели бронзова награда на международния творчески конкурс Epica Awards. В категория "Маркетинг в реално време" агенцията беше отличена за рекламна визия на IKEA. По повод представянето на новия настолния компютър на Apple, в чийто дизайн много хора намериха прилика с ренде за рязане, The Smarts публикува рекламна визия на истинско ренде на IKEA, гласяща "Направено за ябълки". Агенцията пое цялостното комуникационно обслужване на IKEA в началото на 2018 г.

Илюстрация Увеличаване Автор: The Smarts Смаляванеа>

"Publicis Groupe България" започва партньорство с Adverity

Все повече агенции на пазара инвестират в допълнителни инструменти за извличане на данни и отчетност на кампаниите, които управляват. Поредна стъпка в тази посока предприемат медийните брандове Zenith и Starcom, част от комуникационната група "Publicis Groupe България", които започват съвместно партньорство с платформата Adverity. Чрез

business intelligence (BI) решенията на компанията екипът ще предоставя на клиенти си допълнителна информация от различни дигитални формати и канали за потребителското поведение на таргет групите с цел проследяване на резултатите от дигиталните им рекламни инвестиции.

"Обединяването и уеднаквяването на данните от различните източници на информация е трудоемък и сложен процес. С платформата Adverity този процес в работата на нашите медийни екипи е сведен до минимум, а резултатът от това е информация, представена в графичен и четим формат, на едно място, в реално време и с пълна прозрачност", коментира за медиите Десислава Стоянова, управляващ директор на медийния бизнес в "Publicis Groupe България".

Първата българска телевизия в Латинска Америка започва излъчване

"Лос Булгарос ТВ" ще започне излъчване в началото на следващата година в Аржентина, пише "Дневник". Първоначално телевизията ще излъчва 30-минутни предавания един път месечно, с тенденция да бъде увеличен обемът на програмата. Финансирането е изцяло частно, като създател на телевизията е Иван Цанков.

Дигитален бизнес

Рекламите в Google вече няма да ползват данни за политическите мнения на хората

Google вече няма да разрешава на рекламодателите да използват политическа информация, за да таргетират публиката си, пише "Дневник". Това означава, че те няма да могат да подбират аудиторията по критерии като публични данни за това как хората са гласували и общи политически пристрастия.

Вместо това рекламодателите ще могат да сортират таргет групите си по възраст, пол, локация и интереси. Политическите рекламодатели ще могат да показват реклами на хора, които четат или гледат съдържание за икономика например.

Instagram свали 28 терористични профила

Социалната платформа Instagram, собственост на Facebook, премахна най-малко 28 профила на потребители, които пропагандират терористична дейност, пише AdAge. До тази стъпка се стигна, след като независимо разследване разкри клипове на "Ислямска държава" в социалната мрежа. Така около тях са попаднали и спонсорирани публикации на някои големи международни брандове, което може да повлияе негативно на имиджа на компаниите и да бъдат погрешно асоциирани с терористични групировки. Множеството публикации в интернет и невъзможността на платформите да упражняват пълен контрол над тях, продължава да създава предпоставки за репутационни проблеми пред рекламодатели, които ежегодно увеличават инвестициите си в интернет реклама.

Глобалният дигитален данък няма да доведе до значителни постъпления

Предложението на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) националните правителства да облагат дял от приходите на международни компании като Facebook, Apple, Amazon и Google въз основа на продажбите в техните страни няма да доведе до значителни постъпления. Според френския Съвет за икономически анализи промяната в корпоративното облагане според предложенията на ОИСР няма да бъде от голяма полза за Франция, Германия, САЩ и Китай, а ще създаде бюрократични пречки. По-голям ефект би имал друг, много по-спорен план на организацията, а именно да се договори глобален минимален корпоративен данък.

Медиен бизнес

Бъдещето на развлекателния тв бизнес

Началото на големите промени се случи през 90-те години, когато хитови сериали като "Семейство Сопрано" и "Сексът и градът" по HBO доказаха, че хората биха си плащали допълнително за по-добър телевизионен продукт. Заедно с Netflix стриймингът започна да набира абонати и да плаща за повече собствено съдържание. Сега на пазара влезе и Disney+, които към края на деня на официалното пускане на услугата си вече имаха 10 млн. души абонати.Сега въпросът, който надвисва над индустрията, е какво ще направят в бъдеще технологичните гиганти.

Victoria’s Secret официално отмени ежегодното си шоу

Бляскава сцена, пъстроцветни крила, изящно бельо и, разбира се, "ангелите" манекенки, представящи най-големия американски бранд за бельо. Така изглеждаше годишното модно шоу на Victoria’s Secret, което през последните 24 години до голяма степен изграждаше имиджа на бранда. Тази година за първи път ревю няма да има, а компанията е поставена пред едно от най-големите предизвикателства от създаването й – да адаптира разбиранията си за красота към съвременните ценности на потребителите, за които тя е повече от добър външен вид.

Свободни позиции:

*Информация за корпоративни новини, кампании, предстоящи събития и свободни позиции в областта на PR, маркетинг и реклама можете да изпращате на редакционния ни e-mail: Информация за корпоративни новини, кампании, предстоящи събития и свободни позиции в областта на PR, маркетинг и реклама можете да изпращате на редакционния ни e-mail: media@capital.bg

На 30 ноември ще се проведе шестото издание на събитието "Менторите", организирано от Нов български университет. То цели да запознае младите рекламни специалисти и хората с интерес към рекламата с работата на акаунтите в агенциите и предизвикателствата пред професията им. Общо осем практици - ментори, ще разкажат на публиката през опита си за отговорностите на акаунтите и работния процес. Това са Добри Джуров, head of operations в Tribal Worldwide Sofia, Гергана Иванова, управляващ партньор в The Smarts Group, Цветелина Миткова, акаунт директор в Nitram, Емилия Стефанова, управляващ директор в All Channels, Жени Кусарова, marketing of sales в bTV, Иван Радуловски, client service в Noble Graphics, Калина Петкова, бизнес мениджър във Volvo, и Десислава Векилска, client service director в NEXT-DC. Събитието ще се проведе в Нов български университет и ще е разделно в два панела, като във всеки от тях ще участват по четирима ментори.