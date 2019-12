SiteMedia Consultancy: Комуникационната 2019-а в 21 точки

Любомир Аламанов, основател и управляващ директор



1. 2019 беше динамична година. Беше интересна година. На моменти прекалено.

(една от най-големите световни асоциации на ПР експерти) предефинира какво е ПР. А именно:

ations and their publics based on the delivery of information through trusted and ethical communication methods.

3. Все повече български агенции и комуникационни специалисти печелят международни награди. Името на България се чува все повече и повече.



4. Българска ПР агенция стана Агенция на годината за цял свят .







5. Българи са номинирани за "ПР лидер" и "Изгряваща звезда" от ICCO.



6. Български агенции и специалисти печелят или стигат до финала на много престижни конкурси – от местни и регионални до световни.



7. През годината продължихме да надграждаме професията с нови услуги, достойни за световния пазар.



8. Една от основните теми през годината беше Community Branding ( изграждане на общност).



9. Започнаха много кампании с наноинфлуенсъри като част от стратегии за изграждане на общности. Посрещнати са много добре.



10. Една подтема беше силно засегната – Citizens Communications Management. Двата пъти предизборни кампании и отношението на хората го доказаха.



11. Някои комуникационни практики по време на предизборните кампании преминаха граници, които не трябва да се преминават. Обединеният комуникационен пазар реагира твърдо и остро се противопостави.



12. Университетите все повече разбират, че практиците имат на какво да научат студентите и канят много колеги да изнасят лекции. Комбинацията между теория и практика дава добри резултати.



13. Расте едно прекрасно младо поколение в комуникациите, което има бляскаво бъдеще. Да, няма да е лесно, но то какво ли ни е било лесно.



14. Отпразнувахме за поредна година 7 юли - професионалния празник на ПР специалистите.



15. Общността ни се сплотява все повече. Имаме си търкания, но нормално. Важното е, че заедно развиваме пазара.



16. Все повече се развива концепцията за "изнесени офиси". Все повече компании го прилагат на все по-хубави локации. Дава страхотен резултат.



17. СЗО най-накрая прие насериозно заплахата от антиваксърите и постави "Доброволното отказване от ваксини" като една от най-големите заплахи за човечеството през годината. Все повече се говори по темата. Липсата на комуникации ражда чудовища.



18. Разви се Центърът за анализи и кризисни комуникации, има огромна нужда от него.



19. Липсата на предварителна кампания съсипа усилията да се приеме подобрен вариант на Стратегията за детето. Така хиляди деца остават в риск.



20. Media relations вече е под 15% от нашата дейност.



21. ПР или стратегическите комуникации вече са неизменна част от управленските функции на всяка организация. Клиентите ни се доверяват все повече. И разчитат все повече на нашата подкрепа за развитие на целия си бизнес. Страхотно бъдеще очаква професията ни.



2019-а година беше много динамична и много успешна за комуникационната ни общност. Надяваме се и следващата да е такава.



