Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (25 февруари)

Могат ли БНТ и БНР да останат без реклама

Почти едновременно през последната седмица двамата генерални директори на БНТ и БНР обявиха, че искат да се откажат от рекламата в държавните медии. Ако телевизията и радиото се откажат от този приход, те ще освободят ресурс от близо 10 млн. лв.

Това предложение обаче е най-малкото спорно. Ако обществените медии станат изцяло финансово зависими от държавата, те ще се превърнат в напълно държавни. Хибридният модел на финансиране им даваше макар и малка независимост от политиците на власт.

За по-строг контрол върху сайтовете за онлайн продажби

В края на миналата седмица Комисията за защита на потребителите (КЗП) получи сериозни правомощия по контрол на сайтовете за международна онлайн търговия, базирани у нас, включително да иска премахване на съдържание и даже заличаване на домейна заради нелоялна търговия. Новите правомощия на комисията, наложени от правото на ЕС, не са в интерес само на потребителите. Другият голям печеливш са изрядните онлайн търговци, базирани в рамките на ЕС.

Радослав Неделчев: Целим да очертаем правилата на дигиталната реклама

Фотограф: Цветелина Белутова

Тази година браншовото сдружение IAB Bulgaria навърши 10 години от създаването му. За това време членовете на асоциацията вече наброяват над 52, а стратегическата цел на екипа е да очертае правилата на дигиталната реклама. В края на миналата година главният оперативен директор в комуникационната група Dentsu Aegis Network за България Радослав Неделчев беше избран за председател на управителния съвет на IAB Bulgaria. В интервю за "Капитал" той прогнозира, че инвестициите в дигитална реклама през 2019 г. ще надминат 100 млн. лв., а през годината асоциацията цели да създаде препоръки и кодекси към агенции и рекламодатели за работата им в дигитална среда.

Кампания за тв платформа спечели "Рекламна академия 2020"

За седма поредна година инициативата "Рекламна академия" събра стотици студенти, за да ги запознае отблизо с рекламния бизнес. За събитието кандидатстваха рекорден брой участници - общо 440, което е с над 20% повече в сравнение с миналогодишното издание. От тях 254 преминаха през практическата част.

Големият победител стана екип 19 от сектор "Телекомуникации" с ментори Мартина Тодорова от А1 и Радомир Иванов от агенцията Saatchi&Saatchi Sofia. Кампанията им представя нова тв платформа и стъпва на идеята, че хората искат да гледат филми когато и където поискат, без да се налага да се съобразяват с програмата на телевизиите, торент сайтовете или кината.

Богомил Грозев напуска "Нова телевизия"

Телевизионният водещ Богомил Грозев напуска "Нова телевизия", за да поеме управлението на "Старинен Пловдив", пише "Дневник". Грозев става директор на общинския институт, който отговаря за опазването и закрилата на културно-историческите ценности в стария град.

Новината обяви самият Грозев в сутрешния блок на "Нова телевизия", като посочи, че промяната е "доста дълго мислена и доста дълго обсъждана".

Събитие

Рекламната индустрия за младите таланти

Днес ще се проведе събитието, част от платформата Praktika, на което ще бъдат представи резултати от проучване на тема колко атрактивен е рекламният сектор за младите таланти. То е продължение от проведен през лятото уъркшоп със специалисти на пазара и цели да отговори на въпроси, сред които какви проблеми срещат младите в сектора и склонни ли са работодателите да им делегират повече творческа работа. Събитието ще се проведе в Gramophone Club, а входът е свободен.

Facebook спира да споделя данни за устройствата на потребителите

Най-голямата социална мрежа Facebook обяви, че затваря източника на данни за устройствата, през които потребителите влизат в мрежата. До тези данни имаха достъп рекламодатели и агенции и ги използваха за по-прецизно таргетиране на потребителите и проследяване на резултатите от кампаниите им. Данните са били класифицирани като т.нар. Device-level, но не предоставят информация за индивидуални потребители и техните устройства, а ги групират по техните видове. Промяната е следствие от притесненията на Facebook за поверителността на данните на потребителите и новите закони за предоставяната информация за целите на онлайн реклама.

Медиен бизнес

The New York Times изгражда екип във Великобритания

Американското издание The New York Times ще изгради международен екип във Великобритания. Решението е взето, след като изданието достигна 500 хил. международни абонати от общо 5.3 млн. Екипът ще е позициониран в Лондон и ще се оглавява от бившия старши главен редактор на The Guardian Ерик Маккан. За The New York Times ще работят още поне пет репортери с фокус отразяването на извънредни глобални новини. Амбициозната цел на изданието е до 2025 г. да достигне 10 млн. абонати глобално, от които поне 2 млн. да бъдат извън САЩ. "Доказахме си, че потребителите са склонни да плащат за качествена журналистика, и наблюдаваме тази позитивна тенденция да се засилва навсякъде по света", коментира Шарлот Гордън, зам.-президент "Международни разраствания", цитирана от Digiday.

Мухлясалият бургер на Burger King

Повечето вериги за хранене рекламират продуктите си във възможно най-добрата им светлина, изкушаващи да бъдат изядени. На различен подход залага веригата за бързо хранене Burger King. Компанията обяви, че в храната им няма консерванти, като представи процеса по мухлясване на най-популярния им бургер Whopper в 34 дни. Идеята зад видеото с име "Мухлясалият Whopper" е, че "красотата на истинската храна е в това, че става грозна". Кампанията е резултат от партньорството между три агенции: INGO, David Miami и Publicis. Тя ще бъде лансирана в някои европейски страни и в САЩ.

Освен че привлече вниманието на потребителите, клипът послужи за основа в публикации на редица други компании. Конкурентна верига за бургери BurgerFi обяви, че не само липсата на консерванти е важна, но и използването на месо, което не е инжектирано с химия. Брандът на актьора Райън Рейнолдс Aviation Gin пък публикува видео, в което чашата с джин не може да чака повече от един ден, "защото е много вкусен".

Марион Котийар стана рекламно лице на Chanel No.5

Френската актриса Марион Котийар е новото рекламно лице на легендарния парфюм Chanel No.5. Това е първият голям рекламен договор с козметичен бранд за носителката на "Оскар". Първата съвместна кампания ще бъде лансирана в края на тази година. През годините от Chanel No.5 са залагали на партньорство с различни актриси, сред които Мерлин Монро, Катрин Деньов и Лили Роуз Деп.