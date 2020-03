Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (4 март)

© Капитал

Как рекламната индустрия да привлече повече млади кадри

През последните години рекламната индустрията изгуби своя блясък, което принуди специалистите на пазара да се обединят за подобряване на облика и представянето й пред младите таланти на пазара.

С тази цел се проведе и изследването "Талантът да задържиш талантите", част от платформата Praktika. Според него основен проблем при влизането на младите кадри в индустрията е разликата между представата им за рекламата и реалния бизнес. За развитието си те имат нужда от обучения и менторство в работния процес.

TBI Bank с нов главен маркетинг директор

Каролина Софрониева, главен директор "Маркетинг" в ТBI Bank





Каролина Софрониева e новият главен директор "Маркетинг" в ТBI Bank. Тя ще ръководи развитието на брандовете TBI Bank и компанията за бързи кредити Vivus, които са част от 4 finance group.

Софрониева има 15-годишен опит в дигиталния маркетинг и онлайн рекламата. През годините тя е управлявала дигиталните маркетингови дейности на големи компании като водещата глобална група за потребителски интернет Naspers и местните големи играчи в електронната търговия emag.bg и olx.bg.

Бъдещето на PR професията

На 5 март ще се проведе PR конференцията The PR animal of the future, която ще събере на едно място български и международни специалисти. Те заедно ще очертаят бъдещето на професията, ще обсъдят как повлия дигитализацията на комуникационния бизнес и какви са очакваните тенденции в бранша. Събитието се организира от Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) и Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) и ICCO (Международната общност на комуникационните консултанти).

Бивш директор във Facebook създава екоорганизация за натиск върху големи фирми

Бившият директор по устойчивостта във Facebook Бил Уейл обяви създаването на организация, чиято цел е да помага на служителите в големите компании да натискат работодателите си към солидарност в борбата с климатичните промени ClimateVoice. Причината групата да е насочена конкретно към служителите е, че те са се превърнали в основната движеща сила зад промените в политиките на своите работодатели. Първоначалната цел на организацията са промени в законодателството на щатско и регионално равнище в САЩ.

Nike с кампания за Коби Брайънт

Производителят на спортни стоки Nike почете баскетболната легенда Коби Брайънт с емоционално видео по време на събитието "Празник на живота", посветено на Брайънт и дъщеря му Джиана, които загинаха в катастрофа с хеликоптер. В семпъл и въздействащ клип спортният бранд припомни значими постижения от кариерата на баскетболиста, всички те обединени от думата "завинаги". Видеото беше пуснато точно преди емоционалната реч на легендата на NBA Майкъл Джордан. Клипът на Nike е дело на агенцията Wieden + Kennedy Portland.





Плащай с времето си в IKEA



Шведският ритейлър IKEA дава възможност на клиентите си в Дубай да плащат с времето си. Колкото повече време е отнело на хората да стигнат до магазина, толкова повече неща могат да си купят от него. За целта на касата на IKEA те трябва да покажат на служителите доказателство от Google Maps за изминатото разстояние и съответно време до магазина. Кампанията на шведския бранд ще се развие и в монетизиране на времето, прекарано в магазина, което ще доведе и до повече продажби. "Преди тази кампания разбрахме две неща: в днешни дни времето е ценно и много лоялни клиенти на IKEA прекарват значителна част от него, посещавайки нашите магазини, които понякога са далеч от центъра на града", казва говорител на IKEA, цитиран от Forbes и допълва, че правилното възнаграждение за усилията на клиентите им е като им изплатят времето обратно.



Бира или коронавирус



Мексиканският бирен бранд Corona вероятно никога не си е представял, че съвпадение с името на вирус би могло да повлия негативно на бизнеса. Истерията покрай коронавируса обаче се отрази върху приходите на компанията-майка Anheuser-Busch In Bev, която прогнозира най-слабото си тримесечие от 10 години насам, пише Indipendent. От изданието допълват, че от началото на година бизнесът е загубил 170 млн. долара от китайския пазар.



Corona стана обект на критики и заради реклама, която привидно свързва името на напитката с това на коронавируса. С публикация в Twitter брандът представи нови кенове с алкохолна и ароматизирана газирана вода с надпис, гласящ, че "скоро пристига" на американския пазар. Много потребители определиха публикацията като проява на лош вкус, а според други хората твърде много се вглеждат в рекламата и виждат несъществуващи връзки.



Изданието AdWeek обяви OMD за глобална медиа агенция на годината



Медийната агенцията OMD Worldwide, част от групата на Omnicom Media Group, е обявена за медиа агенция на 2020 г. от специализираното комуникационно издание AdWeek. Агенцията печели признанието за втора поредна година. След загубата на редица клиенти през 2016 и 2017 г. OMD успява да трансформира бизнеса си и да привлече нови клиенти за милиони. На българския пазар представители на OMD са Media Direction OMD, част от комуникационната група на BBDO и Optimum Media, част от групата на DDB.



Както и в други индустрии, младите кадри имат нужда от свобода в работата и конкурентно възнаграждение, което ги сблъсква с един от основните проблеми на агенциите, а именно остарелия им бизнес модел.