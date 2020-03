Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (17 март)

© Капитал

На българския пазар

Китайската платформа за споделяне на видеа TikTok се превръща в любимо място на тийнейджърите, които вече почти не прекарват време във Facebook и имат все по-малък интерес към Instagram. Приложението за споделяне на видеа е свалено над 1.65 млрд. пъти и има над 800 млн. активни месечни потребители.

Интересът към TikTok привлече вниманието и на рекламодателите. Едва от началото на миналата година обаче те имат възможност да рекламират в нея. В България, макар все още тя да не е достъпна, има алтернативни възможности за реклама в TikTok.

Кои са финалистите в дигиталния маркетинг конкурс IAB MIXX Awards

За пета поредна година български рекламни агенции ще се състезават в конкурса IAB MIXX Awards, който цели да отличи най-добрите дигитални кампании през годината. Организаторите от браншовото сдружение IAB Bulgaria обявиха, че в тазгодишното издание са подадени общо 128 заявки за участие, което е с 25% повече в сравнение с конкурса през 2019 г.

Агенцията с най-много кампании, стигнали до финала на IAB MIXX Awards, е proof. с общо 23, част от които в партньорство с други агенции, следвана от guts&brainsDDB с общо 13 кампании и All Channels Communication със 7.

Започна записването за рекламния конкурс Young Lions Bulgaria 2020

Рекламисти до 30-годишна възраст могат да участват в локалната надпревара Young Lions Bulgaria 2020, която да им осигури място сред участниците в международния конкурс Cannes Young Lions в категория Film, част от най-големия рекламен фестивал в Кан.

Крайният срок за записване в конкурса е 31 март, като сред условията за участие е кандидатите да бъдат в екип от двама души и да работят в комуникационни агенции. Желаещите трябва да попълнят необходимите формуляри за участие . На 3 април одобрените екипи ще получат задание за изготвянето на рекламен клип със собствени ресурси , а отборът победител ще бъде обявен на 7 април.

Владан Матич е новият изпълнителен директор на "Каменица"

Владан Матич е новият изпълнителен директор на "Каменица" - част от глобалната Molson Coors Beverage Company. Той застава начело на българското дружество и като директор "Продажби и развитие на отношенията с клиентите", като по този начин директно ще ръководи цялата търговска стратегия на "Каменица".

Дигитален бизнес

Безплатна реклама във Facebook за Световната здравна организация

Основателят на най-голямата социална мрежа Facebook Марк Зукърбърг обяви в публикация, че ще позволи на Световната здравна организация (СЗО) да публикува неограничено безплатни реклами в мрежата. "Фокусът ни е върху това да гарантираме, че всеки има достъп до достоверна и точна информация", пише още той. Компанията планира да си партнира с още организации, които се борят с пандемията от коронавирус, като им позволи да рекламират безплатно през Facebook.

Twitter, където нищо не се променя

Инвеститори активисти поискаха оставката на изпълнителния директор на Twitter Джак Дорси, но за момента той остава начело. Задържайки се на тази управленската позиция, Дорси ще има възможност да наложи една от най-амбициозните политики - спирането на политическите реклами в мрежата.

Въпросите тук са два: може ли компанията да се справи, като най-трудната част ще бъде какво точно се брои за политическа реклама. Вторият въпрос е как ще се отрази финансово решението на компанията, защото изборите в САЩ носят със себе си милиарди долари в реклама, които този път, изглежда, няма да потекат и към Twitter.

Силициевата долина започна работа от вкъщи

Един по един технологичните гиганти от Силициевата долина обявиха, че служителите им ще работят дистанционно с цел намаляване на риска от разпространение на коронавируса.

Първите фирми, които подеха инициативата, бяха Google и Twitter. Същата стъпка беше взета още от Apple и Microsoft. Най-малък, изглежда, е проблемът с Twitter. Компанията е в пъти по-малка от останалите и разполага само с един продукт. Това позволи на Twitter да действа най-бързо и да накара всичките си близо 5000 служители по целия свят да работят от вкъщи.

Медиен бизнес

Изданието Time Out New York се ребрандира, за да апелира хората да си останат по домовете

Печатното издание и онлайн медиа Time Out New York временно се ребрандира на Time In New York с цел да подтикне повече хора да си стоят вкъщи, за да предпазят себе си и околните от коронавируса. В онлайн страницата си медиата публикува статии на тема "Най-добрите ресторанти в Ню Йорк с доставки по домовете", "Топ 40 филма в Netflix", както и списък с отменени събития заради пандемията. Британското издание от групата Time Out London също промени името си на Time In London, за да апелира и хората на острова да останат по домовете си.

Тръмп на среща с телевизии и рекламния съвет във връзка с епидемията

Американският президент Доналд Тръмп свиква на среща изпълнителните директори на най-големите телевизионни групи в страната и Рекламния съвет (Ad Council), пише AdAge. Според източници на изданието очакванията са Тръмп да поиска разработване на стратегия за предаване на съобщения, свързани с пандемията от коронавирус. Това вероятно ще включва излъчване на информация в рекламното време на телевизиите.

Рекламен бизнес

Домашно забавление с Pornhub

Най-големият порносайт Pornhub отново привлече вниманието на хората с креативните си рекламни послания, стъпили на темата, която вълнува цял свят - коронавирусът. Миналата седмица компанията лансира поредица от рекламни визии с послания, като "Няма проблем, може да докосваш себе си" (It's OK, you can touch yourself) или "Всичко свършва, свърши и ти" (The end is coming you should too). Те са дело на израелското студио ACC Grannot. В допълнение Pornhub пусна безплатен премиум достъп до съдържанието си за всички потребители в Италия. Тази идея обаче не е нова, тъй като в началото на март конкурентният порносайт Xhamster пусна безплатен премиум достъп в регионите по света с най-много регистрирани заразени.

До следващия свети Патрик с Guinness

Празнуваният от всички ирландци по света (и не само) национален празник Денят на свети Патрик, тази година се очертава да премине в спокойна домашна обстановка на повечето места. Покрай ограниченията заради пандемията от коронавирус ще отпаднат масови мероприятия и паради, свързани с празника на 17 март, което несъмнено ще се отрази негативно на бизнеса на редица алкохолни брандове. В тази връзка най-популярната ирландска бира Guinness реши да извлече максимума от ситуацията, като лансира рекламна кампания, с която да се включи в каузата за умерено празнуване на празника. Макар в рекламния клип компанията да не споменава коронавируса, гласът зад кадър отбелязва, че "В Денят на свети Патрик всички сме ирландци, но нека не забравяме, че всеки ден всички сме хора".





