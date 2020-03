Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (24 март)

© Капитал

На българския пазар

Рекламният фестивал ФАРА се отлага

Най-големият български рекламен фестивал ФАРА се отлага, обявиха организаторите от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА). Събитието отличава творческите постижения на агенциите от страната и трябваше да се проведе от 11 до 13 юни в Пловдив. Предвид влезлите в сила мерки във връзка с пандемията от коронавирус 21-о издание на фестивала остава без фиксирана дата, но от БАКА посочват, че ако ситуацията позволява ще се проведе през есента. Отлагането му вероятно ще доведе и до обновяване на правилата, като например периода на реализираните кампании, с които агенциите могат да участват. От друга страна, изместването на ФАРА доближава събитието до другия голям рекламен фестивал "Effie България", който отличава най-ефективните кампании и традиционно се провежда в края на годината. Така е възможно да се наложи агенциите да подготвят паралелно заявките си и за двата конкурса.

Да направиш рекламен клип от вкъщи

Telenor лансира рекламна кампания, заснета от домовете на служителите, която призовава хората да си останат вкъщи. В клипа със заглавие "Остани вкъщи. Важно е" участват служители от Telenor, хора от рекламната агенция guts&brainsDDB, която обслужва телекома освен на българския и на унгарския пазар, както и от агенциите DNA и Tribal Worldwide Sofia, също част от групата на DDB. Всички те представят как прекарват времето си в изолация вкъщи. "Идеята на клипа е да сме отговорни към обществото и да докажем, че вкъщи има толкова много неща за правене", коментира за "Капитал" Михаела Камишев, акаунт директор в

. Тя допълва, че идеята за кампанията и изпълнението й отнемат едва два дни.

Рекламата вече може да бъде видяна в национален ефир и представя безплатните услуги, които Telenor предоставя на клиентите си до 18 април във връзка с обявеното извънредно положение. Освен през телевизионнa рекламa кампанията ще се развие също в социалните мрежи и сайта на бранда. "Това не е рекламна кампания в смисъла на това, което всички познаваме. Това е призив да бъдем отговорни на първо място към себе си и след това към всички други, защото иначе няма как да се борим с вируса. И е важно да се седим вкъщи", казва в заключение Михаела Камишев.

Дигитален бизнес

Facebook ще дари 100 млн. долара на малкия бизнес по света, засегнат от коронавируса

Facebook ще отдели 100 млн. долара под формата на пари в брой и реклама в платформата. Сумата ще се разпредели към над 30 хил. малки фирми в повече от 30 държави по света, където служители на Facebook работят и живеят. Не е уточнено обаче дали това се отнася само за места, където компанията има директен договор със служители, или и за такива, наети през трети компании. В България например модераторите, работещи по съдържанието на Facebook, са наети през TELUS.

За да кандидатстват за финансова помощ, малките фирми ще трябва да попълнят определен формуляр, като от компанията посочват, че ще започнат да приемат заявки "в следващите седмици".

Медиен бизнес

Netflix и YouTube свалят качеството на стрийминга, за да не претоварват мрежата

Netflix и YouTube ще свалят качеството на стрийминга в платформите си за Европейския съюз през следващите 30 дни заради повишения трафик на интернет, следствие от социалната изолация заради коронавируса.

Много от хората се насочиха към гледане на сериали и друго видеосъдържание, като според данните на Netflix и YouTube времето, прекарано в платформите, е скочило с 20% през предходния уикенд, както и с 40% в страни като Испания и Австрия. Свалянето на качеството от високо до стандартно ще намали трафика в европейските мрежи с 25%, сочат изчисленията на Netflix.

Корици във време на пандемия

Кориците на редица печатни издания отразиха новата реалност на живота по време на пандемия. Илюстрацията на The New Yorker, озаглавена "Критична маса", представя домино, наредено в кръг във формата на вируса, в центъра на който е човекът. Илюстрацията е на художника Кристоф Ниман. Изданието New York пък залага на посланието "Без планика" на корицата си, но задрасква думата "без".





С тематична корица във връзка с пандемията се включи американското издание New York Post, която представя снимка на Статуята на свободата в Ню Йорк, която гледа отегчено през прозореца.





Рекламен бизнес

Фестивалът Cannes Lions също се отлага

Най-големият международен рекламен фестивал Cannes Lions, който трябваше да се проведе традиционно през юни в Кан, се отлага. Предвид постоянно променящата се обстановка няма обявена конкретна следваща дата за събитието. "Нашата общност е изправена пред безпрецедентни предизвикателства и сътрудничеството никога не е било по-важно. Сега сме фокусирани върху планирането на фестивала, за да гарантираме, че нашата общност ще има възможност да разпознае необикновената работа, която допринася за бизнеса, организациите и обществото", коментира в публично съобщение управляващият директор на фестивала Саймън Кук. Освен конкурсната програма, едноседмичното събитие събира на едно място комуникационни специалисти от цял свят и очертава тенденциите в сектора. Затова агенции и редица компании всяка година плащат огромни суми, за да имат възможност да присъстват на събитието и да се представят пред многобройната публика. Големият въпрос е ще могат ли тази година да си го позволят?

Един за всички

Спортният гигант Nike заяви, че подкрепя мерките за социално дистанциране, като публикува призив към потребителите в социалните мрежи. "Ако някога сте мечтали да играете за милиони хора по света, сега е вашият шанс. Играйте вътре, играйте за света", гласи публикацията на бранда, който допълва, че сега повече от всяка всички сме един отбор. Идеята за публикацията е съвместна с агенцията Wieden + Kennedy Portland. Усилията на компанията не спират до призиви в социалните мрежи. Малко преди публикацията си Nike обяви, че ще осигури 15 млн. долара за борба с коронавируса през благотворителната си фондация.



Фотограф: Nike

Още призиви на компаниите за социално дистанциране

Едно от най-разпознаваемите лога - това на Coca Cola, се промени, за да покаже подкрепата си към социалното дистанциране за справяне с разпространението на COVID-19. Компанията издигна билборд на Times Square, на който е изписано името на бранда, но с разстояние между всяка буква. Рекламното съобщение гласи в допълнение: "Да стоим на разстояние е най-добрият начин да останем свързани". Кампанията е дело на агенцията Mercardo McCann и ще се ограничи само до билборд на Times Square в Ню Йорк.



Фотограф: Coca Cola

В инициативата се включи и веригата за бързо хранене McDonald's. Също сред най-разпознаваемите лога в света, златните арки, които образуват M, се разделиха с цел да призоват хората да спазват социалната дистанция. Промяната се отнася за веригата в Бразилия и е съвместен проект с агенцията DPZ&T. Новото лого е отразено във всички бразилски профили на McDonald's в социалните мрежи.



Фотограф: McDonald's Brazil

Словенският творчески директор Юре Товрян пък преработи някои емблематични лога , за да бъдат актуални във време на пандемия и призиви за социална дистанция. Новите вариации бързо станаха популярни в социалните мрежи.





*Информация за корпоративни новини, кампании, предстоящи събития и свободни позиции в областта на PR, маркетинг и реклама можете да изпращате на редакционния ни e-mail: media@capital.bg

guts&brainsDDB