Весела Апостолова: По-мобилизирани сме от всякога

Ако не бяхте в комуникационния бизнес, в коя друга сфера си представяте, че бихте работили?

- Адаптивна съм и бих работила всичко, което ми е интересно, динамично, води до ясен краен резултат, който има смисъл за мен и е от полза за хората. Намирам много полезни стратегии за нашата индустрия и за бизнеса като цяло от спортния мениджмънт и геополитиката.



Кои бизнес книги бихте препоръчали?

- Последната книга, която прочетох, е Trillion Dollar Coach/ The Leadership Playbook of Silicon Valley's Bill Campbell на Ерик Шмид, Джонатан Розенберг и Алън Йгъл. За жените лидери препоръчвам любимата си книга по темата: How remarkable women lead на Джоана Барсх и Сузи Кранстън от McKinsey&Company. В момента чета Rebel ideas на Матю Сиед за силата на различното мислене. Сега е време да прочетете или препрочетете "Черният лебед" на Насим Талеб за въздействието на неочакваните събития в живота и на пазара.



Какви технологични джаджи използвате в ежедневието си?

- Телефон и компютър с десетки синхронизирани приложения, които правят живота по-лесен и интересен. Когато имам нужда да си представя нещо в перспектива обаче, винаги се връщам към белия лист и молива.