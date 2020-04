Брандовете и вируса

През последните пет години Диляна Добринова работи активно в сферата на комуникационните стратегии. Преди да се присъедини като партньор в the оther half тя е била на позицията ръководител "Стратегии" в комуникационната група "Publicis Groupe България". В the other half работи за изграждането на брандове и вярва, че те имат потенциала да заемат водеща роля в развитието както на бизнеса, така и в обществената среда.