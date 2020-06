Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (2 юни)

Спортният бранд Nike зае публична позиция и се включи в кампанията за борба с расизма, породена от полицейското насилие над малцинствени общности и убийството на афроамериканеца Джордж Флойд. За първи път компанията променя емблематичния си слоган Just do it (Просто го направете - бел. ред.) на Don't do it (Не го правете - бел.ред.). Кампанията, макар и семпла визуално, в продължение на една минута представя редица емоционални послания. Сред тях са "Не се преструвайте, че няма проблем в Америка", "Не обръщайте гръб на расизма" и "Не приемайте отнемането на невинни животи". Клипът завършва с посланието "Нека всички бъдем част от промяната". Макар много брандове да се обявиха срещу расизма, с клипа си и категоричните послания Nike подтиква към действие. Рекламата е дело на агенцията Wieden+Kennedy Portland и за три дни е гледана близо половин милион пъти в YouTube.

Масовото тестване ще е "запазената марка" на австрийския туризъм

Австрия се представя като особено сигурна туристическа дестинация. Сред мерките, които правителството започна от 29 май, е масовото тестване на заетите в туризма работници и служители, пише "Дневник". Разходите за тестовете на хората от туризма ще бъдат поети от държавата. За реклама на Австрия като туристическа дестинация е отпуснат допълнителен бюджет от 40 млн. евро.