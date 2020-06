Реклама срещу расизма

60% от американците биха бойкотирали или купували продукти на даден бранд въз основа на мнението му относно убийството на Джордж Флойд, показва проучване на Edelman.

Времето на гръмките, помпозни и на моменти преувеличени реклами изглежда, че плавно отминава. От началото на годината компаниите бяха изправени пред изпитанието да покажат истинска солидарност и подкрепа към хората, а не просто да се опитват да им продават продуктите си. Коронавирусът постави своеобразното начало на това брандовете да придобият човешки облик. Протестите срещу расизма по света създадоха нов повод те да заемат твърда и искрена публична позиция. Много марки сметнаха, че публикуването на подкрепящ слоган в социалните мрежи ще бъде достатъчно. Този път обаче е различно. Хората очакват реални действия, а не само онлайн думи, и именно това все повече ще определя избора им на марки.

Копи-пейст

Убийството на афроамериканеца Джордж Флойд от полицай в Минеаполис, щата Минесота, провокира масови протести в САЩ, които впоследствие се разпространиха в Европа, Канада, Австралия и други държави. Сред първите компании, които изказаха публична позиция срещу полицейското насилие над малцинствени общности и расизма беше Nike. Четири дни след трагичния случай брандът промени емблематичния си слоган Just do it (Просто го направете - бел. ред.) на Don't do it (Не го правете - бел.ред.), представен през послания като "Не се преструвайте, че няма проблем в Америка" и "Не обръщайте гръб на расизма". Кампанията на Nike е семпла, но на пръв поглед въздействаща. Създаването й на практика не струва почти нищо на производителя, но успя да привлече вниманието на публиката - близо милион гледания на клипа в YouTube и глобално медийно отразяване.