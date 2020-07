Агенцията proof. спечели най-много награди в рекламния конкурс IAB Mixx Awards

На второ място в надпревара се класира комуникационната група guts&brinsDDB с общо 9 отличия, от които 2 златни, 3 сребърни и 4 бронзови за кампании на ДЗИ, Rowenta, Ford и Telenor. Третото място зае групата на All Channels Communication с общо 7 награди. Сред тях има 2 злата, 1 сребро и 3 бронза за кампании на AVON, Mania и Purina.

Вижте пълния списък с победителите:



Категория Best Mobile First Campaign Злато - Air Dropping Fries, Рекламодател Skapto, Агенция proof.



Сребро - Safenet, Рекламодател Telenor, Агенция guts&brainsDDB



Бронз - On the road to OMV, Рекламодател OMV Bulgaria, Агенция Dentsu Aegis Network Bulgaria



Категория Best Social Campaign Злато - @Ceco, Рекламодател Skapto, Агенция proof.



Сребро - PURINA ONE'S CAT ACADEMY, Рекламодател NESTLE БЪЛГАРИЯ, Агенция All Channels Communication



Бронз - Safenet, Рекламодател Telenor, Агенция guts&brainsDDB



Категория Best Brand Awareness Campaign Злато - За всички, които си нямат село, Рекламодател "Ростар БГ", Агенция Nitram



Сребро - SPIRIT Трансформации: COOL библиотеки, Рекламодател Spirit Fine Paints, Агенция Hub Ahead



Бронз - Rowenta Robotoholics: The unsung heroes at home, Рекламодател Groupe SEB, Агенция guts&brainsDDB



Категория Most Effective Use of Data Злато - Come back to Bulgaria, Рекламодател Telus International Europe, Агенция proof. Mедия партньор: httpool



Сребро - Ice-Hot Banners, Рекламодател Carlsberg Bulgaria, Агенция proof. Mедия партньор: Initiative



Бронз - Mania VIP Club, Рекламодател Mania, Агенция All Channels Communication



Категория Best Branded Content Campaign Злато - People of the Mountains, Рекламодател Carlsberg Bulgaria, Агенция proof. Mедия партньор: Initiative



Сребро - SPIRIT Трансформации: COOL библиотеки, Рекламодател Spirit Fine Paints, Агенция Hub Ahead



Бронз - Spice Boys, Рекламодател Kotanyi Bulgaria, Агенция Nitram



Категория Best Engagement Campaign Злато - Heineken: The Focus, Рекламодател Heineken България, Агенция NEXT-DC



Сребро - choose love over hate, Рекламодател Skapto, Агенция proof.



Бронз - FordDA, Рекламодател Moto-Pfohe, Агенция guts&brainsDDB



Категория Influencer campaign Злато - PURINA ONE'S CAT ACADEMY, Рекламодател NESTLE България, Агенция All Channels Communication



Сребро - Foundation portraits, Рекламодател AVON, Агенция proof.



Бронз - AVON K-Beauty collection launch in Bulgaria, Рекламодател AVON, Агенция All Channels Communication



Категория Best Native Campaign Злато - Air Dropping Fries, Рекламодател Skapto, Агенция proof



Сребро - DZI Online Security, Рекламодател DZI, Агенция guts&brainsDDB



Бронз - ELANA: Making finances personal, Рекламодател ELANA Fund Management, Агенция BG-Mamma



Категория Real time Злато - 04:20, Рекламодател Skapto, Агенция proof.



Сребро - IKEA iDEALISK, Рекламодател IKEA Bulgaria, Агенция The Smarts



Бронз - Stick to Burgers, Рекламодател Skapto, Агенция proof.



Категория Programmatic Злато - Come back to Bulgaria, Рекламодател Telus International Europe, Агенция proof. Mедия партньор: httpool



Сребро - Credit Cards & Overdraft, Рекламодател Unicredit Bulbank, Агенция Mediacom



Бронз - Zagorka IPA, Рекламодател Zagorka Bulgaria, Агенция Red Star/ Dentsu Aegis Network Bulgaria



Категория PR Digital Злато - PURINA ONE'S CAT ACADEMY NESTLE България, Агенция All Channels Communication



Сребро - Come back to Bulgaria, Рекламодател Telus International Europe, Агенция: proof. & Proximity, Медия партньор: httpool



Бронз - AVON K-Beauty collection launch in Bulgaria, Рекламодател AVON, Агенция All Channels Communication



Категория Digital Sales Campaign Злато - Black Friday 13, Рекламодател DZI, Агенция guts&brainsDDB



Сребро - Какво да направим, когато по-големите ни пререждат на опашката за дюнерите?, Рекламодател Aladin Foods, Агенция Xplora



Бронз - MYT, Рекламодател Reebok/Adidas, Агенция Mediacom



Категория Creative Effectiveness Злато - Отключи Тотема, Рекламодател ITAL FOODS, Агенция Sunday Media



Сребро - Come back to Bulgaria, Рекламодател Telus International Europe, Агенция proof. Mедия партньор: httpool



Бронз - Porn to Date, Рекламодател Dextrophobia Rooms, Агенция proof.



Категория Best Video Campaign Злато - Rowenta Robotoholics: The unsung heroes at home, Рекламодател Groupe SEB, Агенция guts&brainsDDB



Сребро - People of the Mountains, Рекламодател Carlsberg Bulgaria, Агенция proof. Mедия партньор: Initiative



Бронз - За всички, които си нямат село, Рекламодател Ростар БГ, Агенция Nitram



Категория Best Lead Generation Campaign Злато - Come back to Bulgaria, Рекламодател Telus International Europe, Агенция proof. Mедия партньор: httpool



Сребро - FordDA, Рекламодател Moto-Pfohe, Агенция guts&brainsDDB



Бронз - Black Friday 13, Рекламодател DZI, Агенция guts&brainsDDB



Категория Most Brave Campaign Злато - 04:20, Рекламодател Skapto, Агенция proof.



Сребро - rrrrRRRrrrRR, Рекламодател IKEA Bulgaria, Агенция The Smarts



Бронз - choose love over hate, Рекламодател Skapto, Агенция proof.