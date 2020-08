И нас ни касае

Гейминг компанията Еpic Games се изправи срещу Apple и Google (виж тук) заради играта си Fortnite. И макар отстрани да изглежда, че е сама в битката с т.нар. Big Tech, всъщност зад гърба й са много други компании, които също са засегнати от политиките на двата гиганта. Тези фирми дори наричат действията на колосите "неправомерен монопол" при разпространението на софтуер на мобилни устройства. Не на последно място сред тях са и медийните издатели.

Реакция на реакцията

Малко след като Epic заведе иска срещу Apple за непазарни действия, водещи новинарски организации като The New York Times, The Washington Post, The Guardian, BBC News, Bloomberg, Associated Press и The Wall Street Journal се присъединиха към призивите за по-добри условия в онлайн магазина на гиганта App Store. "Компанията налага 30% комисиона на всяка покупка в своя магазин за приложения. Тази такса намалява потенциала за печалба на разработчиците на приложения, като по този начин се повишават цените и за крайни клиенти", казва в свое писмо до изпълнителния директор на Apple Тим Кук международната браншова организация Digital Content Next (DCN), в която членуват големите медии. Тя уточнява, че някои абонаменти струват 25 долара, но други 500 долара, като и при двата Apple винаги взима 30%, макар да предоставя една и съща услуга.

Реакцията на издателите е напълно разбираема, защото таксата на Apple ги засяга дълбоко. А и двете страни от години имат разногласия, не на последно място и заради платформата за агрегиране на новини на гиганта Apple News. Медийните компании предлагат различни абонаменти, които стават все по-важни за оцеляването им след срива в рекламните приходи, особено в случая на наложени брандове. Но ако някой се абонира за вестник или списание през системата на Apple, издателят трябва директно да се откаже от 30% от приходите си.