Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (18 август - 1 септември)

Малко след като Epic заведе иска срещу Apple, водещи новинарски организации като The New York Times, The Washington Post, The Guardian, BBC News, Bloomberg, Associated Press и The Wall Street Journal се присъединиха към призивите за по-добри условия в онлайн магазина на гиганта App Store. "Компанията налага 30% комисиона на всяка покупка в своя магазин за приложения. Тази такса намалява потенциала за печалба на разработчиците на приложения, като по този начин се повишават цените и за крайни клиенти", казва в свое писмо Digital Content Next.

Disney сложи края на 20th Century Fox

Холивудският гигант Disney окончателно сложи края на едно от най-известните имена в развлекателната индустрия - 20th Century Fox. Групата ребрандира едно от телевизионните си студия - 20th Century Fox TV на 20th Television. През януари беше преименувано и легендарното 85-годишно холивудско студио 20th Century Fox на 20th Century Studios. През миналата година Disney завърши сделката за 71.3 млрд. долара за покупката на основна част от медийните активи на империята на Рупърт Мърдок под марката Fox.