Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (3 ноември)

Двуцифрен спад в приходите за тримесечието на гиганта Omnicom

Комуникационната група Omnicom, в чието портфолио влизат агенциите DDB и BBDO, отчете 11.5% спад в приходите за третото тримесечие на година спрямо същия период през 2019 г., пише WSJ. За юли - септември холдингът е отчел 3.1 млрд. долара в сравнение с 3.6 млрд. долара година по-рано. Все пак резултатите на групата отчитат подобрение, след като през второто тримесечие спадът в приходите беше 24.7%. Приходите от основна дейност на Omnicom намаляват с 11.7% общо за групата, като най-голям спад от 12.5% холдингът отчита на британския пазар. Приходите от основна дейност в САЩ намаляват с 11.4%, а в Европа с 9.6%. Цитиран от WSJ, изпълнителният директор на холдингът Джон Рен подчертава продължаващата несигурност за бизнеса през последното тримесечие на годината, когато обичайно рекламодателите увеличават инвестициите си.

WPP с по-добри резултати от прогнозите

Най-голямата комуникационна група WPP отчете близо 3 млрд. паунда приходи през третото тримесечие на годината при очаквани 2.3 млрд. паунда, пише WSJ. Приходите от основна дейност намаляват със 7.6% в сравнение със същия период година по-рано. Това е подобрение спрямо второто тримесечие, когато холдингът отчете спад от 15.1%. С 5.1% намаляват постъпленията от Северна Америка, което е значително подобрение след спадът от 10.2% за периода април - юни. "Имахме значително възстановяване в повечето дейности, особено в PR, а клиентите на GroupM започнаха да харчат повече пари за медии", казва изпълнителният директор на WPP Марк Рид, цитиран от WSJ.

Новата мрежа от международни рекламни агенции

Бившият глобален творчески директор на агенцията Grey Пер Педерсен създаде нова международна мрежа от независими агенции & The Network. В структурата участват общо 16 агенции, които работят на над 20 пазара, като сред тях са Free Turn от Лондон и The Sway Effect от САЩ. Всяка от тях участва като собственик на мрежата и притежава по 5% от акциите й. Идеята зад & The Network е да се създаде по-проста структура, която позволява на агенциите да запазят своята независимост и същевременно споделят умения и ноу-хау. Педерсен коментира пред изданието Campaign, че дори мрежата да се разрасне, целта им да не надминава общо 30 агенции, за да не се усложнява структурата.