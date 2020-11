Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (10 ноември)

Николай Бойков е новият управител на All Channels | PR

Фотограф: All Channels

Изпълнителният директор на комуникационната група All Channels Group Николай Бойков застава начело и на PR звеното на групата. До ноември тази година позицията се заемаше от Иван Янакиев, който "напуска All Channels Group, за да се впусне в нови предизвикателства", пишат от агенцията в съобщение до медиите. Целта на Николай Бойков на новата позиция ще бъде да интегрира PR комуникациите с другите комуникационни решение, част от портфолиото на групата. All Channels започва работа преди 19 години, когато отваря врати единствено като PR агенция, а през годините разширява услугите си до пълно комуникационно обслужване.

Медийният регулатор иска да има изискване за професионален стаж за шефовете на БНР и БНТ

Съветът за електронни медии (СЕМ) обсъди и приветства част от промените в Закона за радио и телевизия (ЗРТ), с които се променя начинът на финансиране на обществените медии, но има забележки към някои от разписаните нови правомощия на регулатора. От СЕМ смятат, че трябва да има изискване за професионален стаж вместо само за трудов към главните директори на двете обществени медии - БНТ и БНР, пише "Дневник".