Анна Габровска, "Филип Морис": При криза трябва да търсим по-често мнението на служителите ни

Визитка

Анна Габровска се присъединява към "Филип Морис България" през 2019 г. след 18 години професионален опит в областта на човешките ресурси в големи международни компании, сред които "Кока-Кола ХБК България" и "Делойт България". Габровска ръководи отдела, който отговаря за грижата за служителите и вътрешната трансформация в компанията в изпълнение на визията на "Филип Морис интернешънъл" за изграждане към бъдеще без дим. Габровска ще бъде сред лекторите на тазгодишната конференция на "Капитал" и "Кариери" HR and Leadership Forum 2020: Leadership in times of crisis , която ще се проведе на 25 ноември. Тя ще участва в дискусионния панел на тема "Стратегии за изграждане на силна работодателска марка по време на криза". Билетите са в продажба тук