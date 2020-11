Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (24 ноември)

На българския пазар

"Effie България" с удължен срок за подаване на заявки

Рекламният конкурс "Effie България", който цели да отличи най-ефективните български кампании през годината, удължава крайния срок за подаване на заявки. Агенции и рекламодателите могат да участват в надпреварата до 27 ноември вместо първоначално обявения срок 25 ноември. Заявки се приемат в общо шест категории, сред които "Стоки", "Услуги", "Промоции", "Корпоративни комуникации", "Социална, медийна, политическа кампания" и най-новата категория "Маркетинг при актуални събития", насочена към краткосрочни комуникации, създадени да работят в рамките на ден, седмица или няколко месеца. Организатор на конкурса традиционно е Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), а церемонията по награждаване на победителите ще се проведе в началото на 2021 г.

proof. с две бронзови награди от международния конкурс Indie Awards

Българската рекламна агенция proof. спечели две бронзови награди от международния конкурс Indie Awards, който цели да отличи най-добрите кампании през годината, дело на независими агенции. Едното бронзово отличие в категория Corporate PR е за кампанията на CloudCart - Get through the hardships, get online. В медийната категория е отличен проектът за TELUS International Europe - Come back to Bulgaria.