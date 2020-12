Warner Bros. ще пуснe всичките си филми през 2021 г. директно в HBO Max

Филмовият гигант Warner Brothers ще пусне всичките си филми, планирани за 2021 г., едновременно и в кината, и в стрийминг услугата HBO Max. По този начин компанията се опитва да се справи с удара, който COVID-19 нанесе на филмовата индустрия, като затвори кина и избута с месеци или дори години напред дебютите на някои филми.

Досега Warner Brothers имаше подобен план само за един филм - Wonder Woman 1984, който трябва да се появи в кината около Коледа, а едновременно с това и в стрийминг платформата. Този модел ще бъде реплика за всички други филми през идната година, съобщиха от компанията. Техният списък включва очаквани блокбъстъри като The Matrix 4, The Suicide Squad, Dune и други - всички те ще се появят едновременно и в кината (там, където работят), и в HBO Max.

Нещо подобно направи и Disney по-рано през годината, като пусна в Disney+ игралната преработка на класическата анимация Mulan. Разликата е, че абонатите на Disney+ трябваше да платят допълнителна сума пари, за да могат да гледат филма, докато всички абонати на HBO Max ще могат да гледат при същите цени. Warner Brothers има малко повече като брой абонати спрямо Disney+, но с по-нисък растеж. И двете компании изостават от лидера Netflix.