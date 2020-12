"Аргент": Постигането на ефективност е по-важно от всякога

"Аргент" е сред най-опитните медийни агенции на българския пазар. Фокус на агенцията са услугите, свързани с медийни комуникации, а основната цел - рекламните инвестиции на клиентите да бъдат насочени правилно, максимално оптимизирани и да донесат желаните бизнес резултати. "Аргент" е основана през 1995 г. и към момента е най-устойчивата независима медийна агенция в страната, винаги сред водещите на пазара. Част е от най-голямата глобална независима мрежа от медийни агенции Local Planet.

"Аргент" предлага разработване на комуникационни стратегии, медия планиране и купуване на всички видове медии, управление на комуникационни кампании, проучвания и анализи на комуникационния пазар, както и постоянно разработва иновативни подходи и инструменти. В края на 2019 г. добавя към портфолиото си и дигиталната агенция All Digital, която предлага цялостно дигитално обслужване - услуги по електронна търговия, оптимизации, криейтив концепции, разработка на сайтове и мобилни приложения. Сред клиентите на "Аргент" и All Digital са компании като: "Технополис", "Практикер ритейл", "Кредисимо", Power Brands, "Белла България", Sofia France Auto (Peugeot), "Ауто Бавария" (BMW), Bosch, Deichmann, "Виденов груп", Kik Textilien, "Саяна", Shop Sector, "Бултрако" (Honda), Speedy, ProCredit Bank, Investbank, Miele, Sport Depot, Pernod Ricard Bulgaria, British American Tobacco и много други, които са им поверили медийните си комуникации. На организираната тази есен от "Капитал" конференция E-Commerce and Retail Summit специалистите от "Аргент" разказаха за основните промени на медийния и рекламния пазар в България от началото на Covid пандемията. Днес Борислав Георгиев - медия директор, Светослав Дъбов - директор "ТВ медии и бизнес развитие", и Тихомира Трайкова - директор "Дигитални медии", споделят каква беше от гледна точка на медия агенцията тази предизвикателна година, техните очаквания за бъдещето на рекламните комуникации и ефективното комуникационно планиране. Какви са те може да прочетете в следващите редове.

От март тази година огромна част от бизнесите влязоха в кризисен режим. Какво се промени в рекламните им стратегии за 2020 г.? Кои сектори рекламираха повече и кои - по-малко?

Б.Г.: Пандемията постави всички бизнеси на изпитание. Като пряк резултат от извънредните мерки и социалната изолация някои бяха засегнати директно, а други - от последвалата несигурност, намалелите доходи на хората и трудовата заетост. Обратната връзка от нашите клиенти, както и различни проучвания, показаха чувствителен спад в търсенето и, респективно, оборота на много компании и сектори. Много от по-силно засегнатите фирми (напр. автомобилен, филморазпространителен сектор) спряха или намалиха активностите си, отложиха някои от тях за по-късен период, промениха микса, като редуцираха присъствието си в медийни канали с по-намалено потребление (кинореклама и всякакви формати на Out-of-Home) отчасти или напълно пренасочиха бюджети към телевизионна или дигитална реклама.