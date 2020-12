Кризата показа истинските лица на хората, брандовете и агенциите

От началото на ноември комуникационната група Ogilvy се оглавява от двама нови творчески директори. Това са Ивелина Гичева-Николова и Иван Хадживеликов, които имат дългогодишен опит в областта на рекламата. Преди това те бяха част от агенцията Tribal Worldwide Sofia. Там, в продължение на три години двамата рекламисти работят в един екип и по думите им вече изградената и работеща синергия помежду им ги провокира да продължат да работят като тандем и в Ogilvy. Целта им в комуникационна група ще бъде изграждането на силен творчески екип и разширяване на портфолиото както с български, така и с международни клиенти. Преди две години Ogilvy започна да работи с агенцията Knoway с цел да подсили творческите си услуги. По думите на компанията партньорството продължава, а двете творчески агенции в групата ще засилят присъствието й на пазара.

Иван Хадживеликов започва рекламната си кариера преди близо 13 години. Първата агенция, в която работи е Demner, Merlicek&Bergmann, която тогава обслужва Mtel. Закратко кариерата му минава през агенцията Le Spot, а след това започва работа в New Moment New Ideas на позицията Head of copy, където работи с Душан Дракалски, тогава регионален творчески директор. През годините е работил също в McCann и Ogilvy, като старши копирайтър. Последните три години беше част от творческия екип на Tribal Worldwide Sofia.