Какво би било, ако...

"Стараем се да предлагаме на клиента това, от което би имал най-голяма полза. Услугите ни включват почти всичко, което може да се случи в дигитална среда, а и отвъд нея. Но винаги започваме с проучване и стратегия. Независимо дали става дума за клиент с огромен бюджет или за стартиращ бизнес, разглеждаме цялостната картина, определяме цели и изготвяме план. Изпълняваме сами всичко, което сме предвидили по стратегията - от поддръжка на социални медии, през дигитална реклама, email и контент маркетинг, работа с инфлуенсъри и още. Всичко се случва вътре в агенцията, защото при нас за всеки проект работи делегираният екип, който е участвал в разработването на стратегията и креативната концепция. Така постигаме високото ниво на консистентност, което е от ключово значение за всяка комуникация", казва Стелла Цокева, Digital Strategist и партньор в агенцията.

Криейтив и пърформанс

В последните години What If e фокусирана основно в две направления - криейтив и пърформанс. Според екипа пърформанс специалистите в страната са напреднали значително и технологичните умения за онлайн реклама са на доста високо ниво. Когато това ниво е изравнено, криейтивът отново придобива огромно значение за успеха на рекламата. Всеки продукт или услуга заслужава да бъде представен по най-подходящия и пленителен начин, а дизайнът е един от най-силните активи на компанията и с него никога не се прави компромис, независимо дали работата е свързана с брандинг, рекламни визии, видеоанимации или лендинг страници.

Content is king

В What If вярват в оригиналното и контекстуално предложено бранд съдържание. Затова агенцията е инвестирала в изграждането на собствено фотостудио, видеотехника и силен екип от автори и инфлуенсъри, с помощта на които създаденото за клиентите на компанията се отличава с уникалност и характерен стил. Често офисът на What If ухае на различни печива, а в кухнята непрекъснато нещо "се готви". Немалка част от клиентите на агенцията са хранителни брандове и работата на екипа включва измисляне на рецепти, приготвяне на различни вкусотии и тяхното заснемане.