Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (12 януари)

На българския пазар

Модният ритейлър About You навлезе в България с мощна реклама

В края на октомври германският моден ритейлър About You навлезе на българския пазар като част от европейската си експанзия. В първите месеци онлайн магазинът за дрехи и аксесоари направи агресивна рекламна кампания и комуникация чрез инфлуенсъри, за да си извоюва дял от пазара. Под данни на ГАРБ именно тогава брутните рекламни инвестиции в телевизия на About You са 3.8 млн. лв. Това е двойно повече в сравнение с вложенията на прекия им конкурент Fashion Days. След това инвестициите плавно намаляват и през ноември почти се изравняват, а до 21 декември остават под 1 млн. лв.

