Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (19 януари)

БАПРА основа Етична комисия

В рамките на Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) вече действа Етична комисия. Сред основните й цели ще бъде саморегулацията в областта на комуникациите, както и лоялна конкуренция, защита на интересите на клиентите и други. Председател на новата структура е Любомир Аламанов от SiteMedia Consultancy. Сред членовете на комисията са още Николай Неделчев от "Publicis Group България" и Максим Бехар от M3 Communications. Структурата разполага и с резервни членове в лицето на Светлана Савов от V+O Communications и Диана Пазаитова от Fama Consulting. Промяна има и в управителния съвет на БАПРА, където влиза Томислав Цолов от APRA Porter Novelli. Сигнали към Етичната комисия на БАПРА могат да се подават на [email protected].

С подобни етични комисии вече разполагат и други браншови организации на пазара. Сред тях са Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и "IAB България". В рамките на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) има пет различни комисии, сред които дигитална, за връзка с институции, за обществени поръчки по комуникационни кампании, за организиране на фестивалите и медийна комисия.

All Channels Advertising е новата творческа агенция на "Бяла карта"

Творческата агенция All Channels Advertising, част от комуникационната група All Channels Communication, поема обслужването на инструмента за бързи кредити "Бяла карта", собственост на "Аксес файнанс". Новото партньорство ще бъде с продължителност две години. То е резултат от проведен миналата година конкурс за избор на творческа агенция, в който са участвали още агенциите guts&brainsDDB, Nitram и Wunderman Thompson. Първата съвместна кампания на All Channels Advertising и "Бяла карта" е вече факт, като по думите на рекламодателя целта й е да привлече нови клиенти и да активира настоящите такива. "Вярваме, че кампанията ще повлияе позитивно на цялата категория кредитни карти. Тя ще се развие в телевизия, дигитална комуникация, директен маркетинг и някои съпътстващи канали като външна реклама", коментират пред "Капитал" от "Бяла карта".