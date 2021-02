Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (16 февруари)

eDesign ще разработи сайт за The Associated Press

Българската дигитална агенция eDesign започва разработването на онлайн портал за The Associated Press, свързан с представяне на съдържание на информационната агенция. В конкурса за избор на изпълнител на проекта са участвали общо 20 компании. Сайтът трябва да бъде готов до края на август, като в разработката му ще участва екип от 14 души от България и САЩ. "За нас е изключителен успех да бъдем избрани за изпълнител на този ключов за The Associated Press проект. Съзнаваме каква голяма отговорност е това", коментира пред "Капитал" Георги Костов, изпълнителен директор на eDesign.

Дигитален бизнес

Декларацията за поверителност на Apple рита Facebook там, където боли