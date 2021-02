Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (23 февруари)

Рекламен бизнес

500 хил. черни точки

За втори път от началото на пандемията The New York Times изобразява на корицата си последствията от коронавируса в САЩ. През май американското издание посвети първата си страница на 1000 жертви, като публикува имената на загиналите, възрастта им и кратко описание за живота им. Тогава въпреки вниманието, което привлече, корицата на вестника имаше и критици заради сбъркани имена и мрачното послание. Сега The New York Times отново избира да представи броя загинали от коронавирус в САЩ, но под формата на графика от точки, като всяка от тях представлява един починал човек. На по-малко от една страници изданието събира всички близо 500 хил. смъртни случаи от началото на пандемията до момента. Хронологичното им представяне ясно показва в кой период има най-голямо натрупване на смъртни случаи.

