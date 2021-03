Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (9 март)

Повече за проверката на съдържанието във Facebook може да прочетете тук>>

All Channels започва стажантска програма

Студенти и млади специалисти в областта на комуникациите могат да кандидатстват в първата стажантска програма на групата All Channels Group, организирана в партньорство с Нов български университет. Инициативата All You Can Eat ще бъде с продължителност шест месеца със заетост между 25 и 35 часа седмично. Тя е насочена към студенти от всички висши учебни заведения, като участниците ще получават възнаграждение за стажа. Желаещите да се включат могат да изберат между шест различни направления - акаунт, копирайтър, графичен дизайнер, PR, дигитален или медиен специалист.

Програмата е разделена на няколко модула, които включват лекции, уъркшопове, работа по реални бизнес проекти и други. В първото издание на All You Can Eat ще се включат между 15 и 18 стажанти. От All Channels коментират пред "Капитал", че има възможност някои от стажантите впоследствие да бъдат наети на работа, но това не е задължителен параметър на програмата. "Целта ни е годишно да можем да захранваме със знания и вдъхновение близо една агенция млади хора като брой стажанти", казва за медиите Марин Костов-Мъро, изпълнителен творчески директор на групата.