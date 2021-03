Кои са финалистите в конкурса за онлайн маркетинг IAB MIXX Awards

1. Best Lead Generation Campaign - Get through the hardships, get online Агенция proof., Рекламодател CloudCart Bulgaria



- deliver the goods Агенция proof., Рекламодател Ebag



- black Friday - Luckiest Vespa Агенция DDB, Рекламодател DZI



- Myki Santa Video Calls Агенция DDB , Рекламодател Telenor



2. Best Engagement Campaign - Black Friday - Luckiest Vespa Агенция DDB, Рекламодател DZI



- Network Wedding Edition Агенция DDB , Рекламодател Telenor



- Philips OneBlade Gaming Challenge Агенция All Channels Communication, Рекламодател Philips OneBlade



- OLX Hidden Ads Агенция The Smarts, Рекламодател OLX



- Myki Santa Video Calls Агенция DDB, Рекламодател Telenor



- tik tok stop Агенция proof. , Рекламодател Aroma



- Viewer steal in The Voice of Bulgaria Агенция BTV/ JK Services , Рекламодател SDI insurance broker



3. Best Brand Awareness Campaign - Apple Thief's Natural Headquarters Агенция All Channels Communication , Рекламодател Heineken Bulgaria



- made from the fruits of diplomacy Агенция proof., Рекламодател Kasaba



- Network Wedding Edition Агенция DDB, Рекламодател Telenor



- Stay at home - telenor Агенция DDB, Рекламодател Telenor



- black friday - Luckiest Vespa Агенция DDB, Рекламодател DZI



4. Most Effective Use of Data - search against violence Агенция proof., Рекламодател Avon Bulgaria



- Annual efbet campaign with DMP targeting Агенция BTV, Рекламодател efbet



- ice hot banners Агенция proof. ,Рекламодател Carslberg Bulgaria



5. Most Brave Campaign - Network Wedding Edition Агенция DDB, Рекламодател Telenor



- #wakupafter6pm Агенция proof., Рекламодател fritz kola



- Literary Festival The Unexpected Guest Агенция The Smarts, Рекламодател Sofia International



- "Bulgaria's all-time hits" album Агенция Ogilvy Sofia , Рекламодател The Bulgarian Fund for WomenLiterary Festival



6. Creative Effectiveness - The Gift You Open First Агенция All Channels Communication , Рекламодател Jameson Black Barrel



- Get through the hardships, get online Агенция proof., Рекламодател CloudCart Bulgaria



- Black Friday - Luckiest Vespa Агенция DDB, Рекламодател DZI



- Pufie Talks Агенция Sunday Media, Рекламодател Ficosota



7. Best Branded Content Campaign - "Bulgaria's all-time hits" album Агенция Ogilvy Sofia , Рекламодател The Bulgarian Fund for Women



- Studio Queen's brand influence Агенция Sunday Media, Рекламодател Tymbark Bulgaria



- Philips OneBlade Gaming Challenge Агенция All Channels Communication, Рекламодател Philips OneBlade



- The Endless Adventure Агенция NEXT-DC , Рекламодател Canon



- pub stories Агенция proof. , Рекламодател Power Brands



8. Best Video Campaign - deliver the goods Агенция proof., Рекламодател Ebag



- Stay at home - telenor Агенция DDB, Рекламодател Telenor



- EVN Image Campaign Mountain Rescue Service Агенция DDB, Рекламодател EVN Bulgaria



- Red dot - Tefal&Fantastico Loyalty Campaign Агенция DDB, Рекламодател



- The House of Lidl Агенция handplayed , Рекламодател Lidl



- Timmer Wood Masters 2020 Агенция Hub Аhead, Рекламодател Orgachim



- Black Friday - Luckiest Vespa Агенция DDB, Рекламодател DZI



9. Best Mobile First Campaign - ice hot banners Агенция proof. ,Рекламодател Carslberg Bulgaria



- tik tok stop Агенция proof. , Рекламодател Aroma



- Myki Santa Video Calls Агенция DDB, Рекламодател Telenor



10. Best Social Campaign - tik tok stop Агенция proof. , Рекламодател Aroma



- sh#tposts, the tiger way Агенция proof. , Рекламодател Tiger Energy Drink



- Apple Thief's Natural Headquarters Агенция All Channels Communication , Рекламодател Heineken Bulgaria



11.Best Native Campaign - tik tok stop Агенция proof. , Рекламодател Aroma



- NEG- TEDI - Helping Parents Raise Healthy Kids Агенция BG-Mamma, Рекламодател TEDI



- Viewer steal in The Voice of Bulgaria Агенция BTV/ JK Services , Рекламодател SDI insurance broker



12. Programmatic - Annual efbet campaign with DMP targeting Агенция BTV, Рекламодател efbet



- Moreni Summer NCP Агенция Carat /dentsu, Рекламодател Mondelez



- ice hot banners Агенция proof. , Рекламодател Carslberg Bulgaria



13. Influencer campaign - tik tok stop Агенция proof. , Рекламодател Aroma



- Philips OneBlade Gaming Challenge Агенция All Channels Communication, Рекламодател Philips OneBlade



- Tino, The Tiger Агенция proof. , Рекламодател Tiger Energy Drink



- Novanight Агенция Metrics- DS, Рекламодател Sanofi



- BILLA The Fun Brochure Агенция The Smarts, Рекламодател Billa Bulgaria



14. PR Digital - #wakupafter6pm Агенция proof., Рекламодател fritz kola



- Network Wedding Edition Агенция DDB, Рекламодател Telenor



- "Bulgaria's all-time hits" album Агенция Ogilvy Sofia , Рекламодател The Bulgarian Fund for Women



- Get through the hardships, get online Агенция proof., Рекламодател CloudCart Bulgaria



- I will stay home with you forever Агенция Together , Рекламодател Animal rescue



15. Digital Sales Campaign - Black Friday - Luckiest Vespa Агенция DDB, Рекламодател DZI



- deliver the goods Агенция proof., Рекламодател Ebag



- The World's At Your Feet Агенция NEXT-DC, Рекламодател Stinky Socks



16. Real time - made from the fruits of diplomacy Агенция proof. , Рекламодател Kasaba



- Stay at home - telenor Агенция DDB, Рекламодател Telenor



- Apple Thief's Natural Headquarters Агенция All Channels Communication , Рекламодател Heineken



- GIFs For Change Агенция NEXT-DC, Рекламодател NEXT-DC



- IKEA Storm in a Glass Агенция The Smarts , Рекламодател IKEA



17. Digital craft & innovation - Network Wedding Edition Агенция DDB, Рекламодател Telenor



- Myki Santa Video Calls Агенция DDB, Рекламодател Telenor



- ice hot banners Агенция proof. , Рекламодател Carslberg Bulgaria



- 360 Finale of The Farm Агенция BTV/ PHD & Digital Point, Рекламодател Lidl & Vegeta



18.Best small budget campaign - #wakupafter6pm Агенция proof., Рекламодател fritz kola



- made from the fruits of diplomacy Агенция proof. , Рекламодател Kasaba



- I will stay home with you forever Агенция Together , Рекламодател Animal rescue



- Cohones Black to the Bones Imperial Stout (Pre-)Sale Campaign Агенция All Channels Communication, Рекламодател COHONES BREWERY



19. Covid - IKEA Balcony Artist Агенция The Smarts , Рекламодател IKEA



- Stay at home - telenor Агенция DDB, Рекламодател Telenor



- Get through the hardships, get online Агенция proof., Рекламодател CloudCart Bulgaria



- The Experts Advise, Агенция BG-mama , Рекламодател BG-mama



20. Brand activism - EVN Image Campaign Mountain Rescue Service Агенция DDB, Рекламодател EVN Bulgaria



- #wakupafter6pm Агенция proof., Рекламодател fritz kola



- search against violence Агенция proof., Рекламодател Avon Bulgaria



- "Bulgaria's all-time hits" album Агенция Ogilvy Sofia , Рекламодател The Bulgarian Fund for Women



- I will stay home with you forever Агенция Together , Рекламодател Animal rescue



- 2020 Fail Ale. The failures create opportunities Агенция All Channels Communication , Рекламодател COHONES BREWERY



- Empty Streets For Empty Hospitals Агенция Next- DS, Рекламодател Bulgarian Red Cross