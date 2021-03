All Channels разширява портфолиото си от агенции

Австрийската дигитална агенция Datenwerk, част от комуникационната група The Skills, стъпва на българския пазар в партньорство с All Channels Communication Group. Новата агенция Datenwerk Bulgaria ще предлага дигитални комуникационни решения, базирани на данни. Управляващ директор на българския офис е Боян Петров, преди това дигитален стратег в All Channels.

Новата агенция

През годините българската група си партнира с The Skills по различни проекти в Австрия и България. Засиленото търсене на дигитални комуникационни услуги през 2020 г. отваря бизнес възможност за Datenwerk да се позиционира на пазара като част от All Channels. "Агенцията ще се опита да предложи нов подход за дигитална комуникация, който ще даде на компаниите добавената стойност от това да мислят и да бъдат първо в онлайн среда", коментира пред "Капитал" Боян Петров.

Юрген Ганголи, управляващ партньор в The Skills, Боян Петров, управляващ директор на Datenwerk Bulgaria, и Александър Дурчев, изпълнителен директор на All Channels Communication Group

Към момента екипът на Datenwerk Bulgaria е съставен от общо четирима души, част от които от All Channels. В екипа има и допълнително наети специалисти с опит в областта на дигиталните стратегии и изграждането на дигитални екосистеми. Агенцията вече е поела обслужването на част от портфолиото от клиенти на All Channels. "Сред тях са dm, The Mall, крафт пивоварната Cohones, както и други представители на бързооборотните стоки и технологични компании", казва още Петров.