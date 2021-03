Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (30 март)

По думите му покрай изборите в България се провеждат обучения на политическите партии с цел да разполагат с базова информация за това как да използват Facebook по най-ефективния и безопасен начин по време на кампаниите им. Сред новите правила в платформата е също, че всяка страница, която иска да публикува политическа реклама във Facebook, трябва да мине през регистрационен процес, за да е ясно кой плаща за нея.

Повече за програмите на Facebook за борба с фалшивите новини и предизборните кампании на политиците може да прочетете в интервюто с Якоб Туровски тук>>

All Channels разширява портфолиото си от агенции

Aвстрийската дигитална агенция Datenwerk, част от комуникационната група The Skills, стъпва на българския пазар в партньорство с All Channels Communication Group. Новата агенция Datenwerk Bulgaria ще предлага дигитални комуникационни решения, базирани на данни. Управляващ директор на българския офис е Боян Петров, преди това дигитален стратег в All Channels.