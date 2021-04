За трети път агенцията proof. спечели най-много награди в рекламния конкурс IAB Mixx Awards

В България от години международно жури оценява заявките и PR конкурса на Българската асоциация на PR агенциите - BAPRA Bright Awards.

Вижте целия списък с победителите Категория COVID-19 I място



Get through the hardships, get online, Агенция: proof., Рекламодател: CloudCart Bulgaria



II място



Stay at home - Telenor, Агенция: guts&brainsDDB, Рекламодател: Telenor



III място



IKEA Balcony Artist, Агенция: The Smarts , Рекламодател: IKEA



Категория BEST MOBILE FIRST CAMPAIGN I място:



ice hot banners, Агенция: proof., Рекламодател: Carslberg Bulgaria



II място:



Myki Santa Video Calls, Агенция: guts&brainsDDB, Рекламодател: Telenor



III място:



tik tok stop, Агенция: proof., Рекламодател: Aroma



Категория BEST SOCIAL MEDIA CAMPAIGN I място:



Apple Thief's Natural Headquarters, Агенция: All Channels Group, Рекламодател: Heineken Bulgaria



II място:



tik tok stop, Агенция: proof., Рекламодател: Aroma



III място:



sh#tposts, the tiger way, Агенция proof., Рекламодател Tymbark Bulgaria



Категория BEST BRAND AWARENESS CAMPAIGN I място:



Network Wedding Edition, Агенция: guts&brainsDDB, PR агенция: Distinkt, Рекламодател: Telenor



II място:



made from the fruits of diplomacy, Агенция: proof., Рекламодател: Kasaba



III място:



black friday - Luckiest Vespa, Агенция: guts&brainsDDB, Рекламодател: DZI



Apple Thief's Natural Headquarters, Агенция: All Channels Group, Рекламодател: Heineken Bulgaria



Категория MOST EFFECTIVE USE OF DATA I място:



ice hot banners, Агенция: proof., Рекламодател: Carslberg Bulgaria



II място:



search against violence, Агенция: proof., Рекламодател: Avon Bulgaria



III място:



Annual efbet campaign with DMP targeting, Медия: bTV Media Group, Рекламодател: efbet



Категория BEST BRANDED CONTENT CAMPAIGN I място:



pub stories, Агенция: proof., Рекламодател: Power Brands



III място:



Philips OneBlade Gaming Challenge, Агенция: All Channels Group / TDB Play, Рекламодател Philips OneBlade



"Bulgaria's all-time hits" album, Агенция: Ogilvy Sofia, Рекламодател: The Bulgarian Fund for Women



The Endless Adventure, Агенция: NEXT-DC , Рекламодател: Canon



Категория BEST ENGAGEMENT CAMPAIGN I място:



Network Wedding Edition, Агенция: guts&brainsDDB, PR агенция: Distinkt, Рекламодател: Telenor



II място:



OLX Hidden Ads, Агенция: The Smarts, Рекламодател: OLX



III място:



Philips OneBlade Gaming Challenge, Агенция: All Channels Group / TDB Play, Рекламодател Philips OneBlade



Категория INFLUENCER CAMPAIGN I място:



tik tok stop, Агенция: proof., Рекламодател: Aroma



II място:



Philips OneBlade Gaming Challenge, Агенция: All Channels Group / TDB Play, Рекламодател Philips OneBlade



Novanight, Агенция: Metric DS, Рекламодател: Sanofi



III място:



BILLA The Fun Brochure, Агенция: The Smarts, Рекламодател: Billa Bulgaria



Категория BEST NATIVE CAMPAIGN I място:



TEDI - Helping Parents Raise Healthy Kids, Медия: BG-Mamma, Рекламодател: Tymbark Bulgaria



III място:



tik tok stop, Агенция: proof., Рекламодател: Aroma



Viewer steal in The Voice of Bulgaria, Медия: BTV Media Group, Агенция: JK Services , Рекламодател: SDI insurance broker



Категория CREATIVE EFFECTIVENESS I място:



Black Friday - Luckiest Vespa, Агенция: guts&brainsDDB, Рекламодател: DZI



II място:



Get through the hardships, get online, Агенция: proof., Рекламодател: CloudCart Bulgaria



III място:



Pufie Talks, Агенция: Sunday Media, Рекламодател: Ficosota



Категория REAL TIME I място:



made from the fruits of diplomacy, Агенция: proof., Рекламодател: Kasaba



II място:



IKEA Storm in a Glass, Агенция: The Smarts, Рекламодател: IKEA



III място:



Stay at home - Telenor, Агенция: guts&brainsDDB, Рекламодател: Telenor



Apple Thief's Natural Headquarters, Агенция: All Channels Group, Рекламодател: Heineken



GIFs For Change, Агенция: NEXT-DC, Рекламодател: NEXT-DC



Категория DIGITAL SALES CAMPAIGN I място:



Black Friday - Luckiest Vespa, Агенция: guts&brainsDDB, Рекламодател: DZI



II място:



deliver the goods, Агенция: proof., Рекламодател: Ebag



III място:



The World's At Your Feet, Агенция: NEXT-DC, Рекламодател: Stinky Socks



Категория PROGRAMMATIC I място:



Moreni Summer NCP, Агенция: Carat /dentsu, Рекламодател: Mondelez



III място:



Annual efbet campaign with DMP targeting, Медия: bTV Media Group, Рекламодател: efbet



ice hot banners, Агенция: proof., Рекламодател: Carlsberg Bulgaria



Категория BEST VIDEO CAMPAIGN I място:



EVN Image Campaign Mountain Rescue Service, Агенция: guts&brainsDDB, Рекламодател: EVN Bulgaria



III място:



Red dot - Tefal&Fantastico Loyalty Campaign, Агенция: guts&brainsDDB, Рекламодател: Groupe SEB



The House of Lidl, Агенция: handplayed , Рекламодател: Lidl



Stay at home - Telenor, Агенция: guts&brainsDDB, Рекламодател: Telenor



Категория BEST SMALL-BUDGET CAMPAIGN I място:



#wakupafter6pm, Агенция: proof., Рекламодател: fritz kola



II място:



made from the fruits of diplomacy, Агенция: proof. , Рекламодател: Kasaba



III място:



I will stay home with you forever, Агенция: Together, Рекламодател: Animal rescue



Категория PR DIGITAL I място:



Network Wedding Edition, Агенция: guts&brainsDDB, PR агенция: Distinkt, Рекламодател: Telenor



"Bulgaria's all-time hits" album, Агенция: Ogilvy Sofia, Рекламодател The Bulgarian Fund for Women



II място:



#wakupafter6pm, Агенция: proof., Рекламодател: fritz kola



III място:



I will stay home with you forever, Агенция: Together, Рекламодател: Animal rescue



Категория BEST LEAD GENERATION CAMPAIGN I място:



Black Friday - Luckiest Vespa, Агенция: guts&brainsDDB, Рекламодател: DZI



II място:



deliver the goods, Агенция proof., Рекламодател: Ebag



III място:



Get through the hardships, get online, Агенция: proof., Рекламодател: CloudCart Bulgaria



Категория BRAND ACTIVISM I място:



#wakupafter6pm, Агенция: proof., Рекламодател: fritz kola



II място:



search against violence, Агенция: proof., Рекламодател: Avon Bulgaria



III място:



EVN Image Campaign Mountain Rescue Service, Агенция: guts&brainsDDB, Рекламодател: EVN Bulgaria



Категория DIGITAL CRAFT & INNOVATION I място:



Network Wedding Edition, Агенция: guts&brainsDDB, PR агенция: Distinkt, Рекламодател: Telenor



III място:



ice hot banners, Агенция: proof., Рекламодател: Carlsberg Bulgaria



360 Finale of The Farm, Медия: bTV Media Group, Агенция: PHD & Digital Point, Рекламодател: Lidl & Vegeta



Категория THE BRAVEST CAMPAIGN I място:



#wakupafter6pm, Агенция: proof., Рекламодател: fritz kola



II място:



"Bulgaria's all-time hits" album, Агенция: Ogilvy Sofia, Рекламодател The Bulgarian Fund for Women



III място:



Network Wedding Edition, Агенция: guts&brainsDDB, PR агенция: Distinkt, Рекламодател: Telenor